Valerie Cioloș vrea introducerea cursurilor de mindfulness în școli, pentru a combate stresul

​Valerie Cioloș-Villmen propune introducerea în programa școlară a cursurilor de mindfulness pentru a-i ajuta pe copii să facă față stresului și anxietății cu care se confruntă inclusiv din cauza presiunii de a obține note cât mai bune.







”Stres și anxietate la copii este o dură și tristă realitate. În Australia un copil din 7 are cel puțin un episod de Tulburare mintală pe an. Cauzele? probleme personale, goana după note bune, presiuni de la social media... Mai mult de 50% din condițiile de sănătate mintale își iau rădăcinile înaintea vârstei de 12 ani”, spune soția liderului PLUS, într-o postare pe Facebook.







În context, ea spune că a introduce Mindfulness în programa școlară este ”o modalitate de a adresa această realitate și de a dezvolta abilitățile relaționale și de rezilienta la viitori adulți”.







Valerie Cioloș susține deja cursuri de mindfulness, fiind trainer autorizat de MBSR® - Programul de Reducerea Stresului prin Mindfulness, Massachusetts University, USA.