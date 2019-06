VIDEO Igor Dodon formulează condițiile pentru statutul Transnistriei: Kozak mi-a dictat, după ce i-am spus că nu putem scrie „federalizare”

Dmitri Kozak este vicepremier al Federaţiei Ruse şi reprezentantul special al preşedintelui rus pentru relaţii economice şi comerciale cu Republica Moldova. Acesta a afirmat, într-un interviu acordat cotidianului Kommersant, că în timpul întrevederii avute la Chişinău cu liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad Plahotniuc, acesta i-a înmânat un plic cu propuneri pentru schimbarea cursului politic al Republicii Moldova, cu o reorientare spre Moscova şi soluţionarea problemei transnistrene prin intermediul federalizării republicii. Iată mai jos transcriptul discuțiilor dintre Igor Dodon și Serghei Iaralov (sursa - publika.md)DODON: Consider că împreună cu Plahotniuc trebuie să semnăm în secret. Să fie scris: „Dodon Igor” şi „Plahotniuc Vladimir” şi pe fiece pagină să semnăm. Noi trebuie să semnăm în secret şi la sfârşit, undeva… Scrie! Ai stilou? La sfârşit trebuie să fie trimitere că „potrivit punctului cutare şi cutare” din documentul public va fi aşa o formulare. Noi vom avea doar un singur punct (n.r. – condiţie), pe lângă ministere. Adică la sfârşit trebuie să fie scris, conform punctului cutare de la prima pagină în documentul public va fi următoarea formulare. Iată formularea: „De întreprins eforturi comune pentru reintegrarea ţării prin acordarea unui statut special regiunii transnistrene în componenţa Republicii Moldova, care prevede atribuţii (puteri) largi legislative, executiv-deconcentrate, care prevede atribuţii (puteri) largi legislative, executiv-desconcentrate. Kozak mi-a dictat, după ce i-am spus că nu putem scrie „federalizare” atribuţii Executiv-desconcentrate în domeniile politic, economic, social-cultural. Eu cred că e normal.„IARALOV: Eu ceva aş înlocui. Aş lăsa doar „statutul special”DODON: Serioga, asta e principial. Eu doar… nu.., asta e principial.IARALOV: Înţeles.DODON: Aşadar, acolo unde am scris „negocieri tripartite”… Ai scris, da?IARALOV: DaDODON: Adaugă „cu scopul de a menţine în deplinătate relaţiile comercial-economice cu Federaţia Rusă şi ţările CSI”. E logic!IARALOV: OK!DODON: Cu scopul de a …IARALOV: Pot doar să scriu că e logic…DODON: Scrie! Trebuie de scris!IARALOV: Da!DODON: Cu scopul de a menţine în deplinătate relaţiile comercial-economice cu Federaţia Rusă şi ţările CSI”DODON: Şi lasă aşa cum am scris iniţial cu sistemul proporţional… „vom analiza posibilitatea de a discuta”…. Ceea ce voi aţi schimbat ieri.IARALOV: Să…. Ascultă, dar ce e rău aici?DODON: Asta deja este coordonat deja. „Pentru următoarele alegeri parlamentare, să discutăm înlocuirea sistemului cu cel proporţional. Punct.IARALOV: Ultima redacţie e cea pe care v-am trimis-o la ora şase dimineaţă…DODON: Păi este deja coordonat cu Kozak.IARALOV: Igor, după ce a fost coordonat cu Kozak, s-a schimbat cuvântul „federalizarea”. Aşa că nu…DODON: Eu nu….IARALOV: Noi vom demonstra că asta nu este convenabil pentru tine.DODON: Nu trebuie să mă convingi. Eu îţi explic că sunt lucruri din cauza cărora se poate totul strica. Eu de asta vorbesc. Ei tot sunt siguri că voi nu veţi semna.IARALOV: De ce?DODON: Nu ştiu… „