Meleșcanu, despre petiția prin care i se cere demisia: E doar o listă cu nume. Nu sunt semnături

„Nu a fost nicio semnătura a unui om. Sunt liste cu nume. Acești oameni trebuie să semneze ei. Unde s-au semnat? Că le ai pus tu numele? Dacă are semnătura digitală, altfel nu”, a declarat Meleșcanu, la Parlament, conform Mediafax.Ministrul a adăugat că, dacă nu se va schimba legislația, și la viitoarele alegeri vor exista aceleași probleme la secțiile de vot din diaspora.„Și soția mea a stat două ore, eu am stat o oră. Ceea ce ar trebui să facem este să schimbăm sistemul de vot. (...) Dacă nu se schimbă, sistemul de votare din diaspora nu se va schimba”, a mai spus Meleșcanu.El a afirmat că niciuna dintre secțiile de votare nu a rămas fără buletine de vot, fiind doar o dezinformare.„Niciuna dintre secțiile de votare nu a rămas fără buletine. Niciuna. Dacă ai una, arată-mi mie. Eu spun pe cuvânt că la toate secțiile de vot am trimis mai multe buletine decât erau înscriși. Cum să nu știu situația din teren? Eu nu mă bazez pe ce spui tu, ci pe ambasadori și pe cei din secțiile de votare”, a conchis ministrul de Externe.Inițiatorul petiției „Meleșcanu, demisia!”, Cosmin Pojoranu, a venit marți la Senat pentru a le înmâna senatorilor cele peste 100.000 de semnături ale cetățenilor care vor demisia ministrului de Externe. Acesta le-a cerut senatorilor care intrau în plen să semneze petiția.