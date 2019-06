UPDATE PNL vrea să depună miercuri moţiunea de cenzură împotriva Guvernului / Pe ce voturi se bazează

Liderul PNL, Ludovic Orban, anunţa săptămâna trecută că proiectul de moţiune de cenzură a fost adoptat de principiu de conducerea partidului şi au fost începute negocierile pentru susţinerea acestui demers.





Moţiunea de cenzură este susţinută de PMP, UDMR, USR și Pro România.





"Românii, în majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la putere să fie PSD. (...) Din acest motiv, PNL va face toate demersurile constituţionale, legale, posibile, pentru a pune punct acestei guvernări. Repetăm solicitarea noastră către Guvern: daţi-vă demisia, (...) românii nu vă mai vor în fruntea României. În cazul în care Guvernul nu îşi va da demisia, PNL va depune, până la sfârşitul sesiunii parlamentare, o moţiune împotriva acestui Guvern", declara Orban.

Calculele pentru moțiune

Liderii PSD și ALDE discută despre strângerea rândurilor și fac calcule pentru a vedea pe ce parlamentari se pot baza. De altfel, PSD-ALDE are majoritate în Parlament, mai exact are 240 de voturi, cu șase mai mult de jumătate plus unu (234) din numărul de mandate de parlamentari.





Pentru a fi adoptată o moțiune de cenzură, opoziția are nevoie de 234 de voturi, iar în prezent PNL-USR-PMP au 150 de parlamentari. Dacă UDMR și Pro România se alătură demersului, așa cum au anunțat, ar strânge 207 voturi, insuficiente pentru căderea Guvernului. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara că parlamentarii Uniunii sunt pregătiţi să susţină o moţiune de cenzură, însă în prezent nici cu senatorii şi deputaţii formaţiunii sale nu există majoritate pentru ca moţiunea să fie adoptată.

”Discuțiile continuă până la depunerea moțiunii de cenzură. Dorința noastră este să depunem moțiunea într-un timp cât mai scurt, probabil miercuri”, a declarat Ludovic Orban.Președintele PNL a adăugat că se vor purta discuții cu parlamentarii partidelor de guvernare, PSD și ALDE, pentru atragerea a cât mai multor voturi pentru moțiunea de cenzură.”Vom continua discuțiile cu celelalte grupuri parlamentare și individual cu ceilalți parlamentari PSD și ALDE”, a adăugat Ludovic Orban.