Sevil Shhaideh nu recunoaște acuzațiile în dosarul "Belina": Nici până astăzi nu înțeleg ce faptă am săvârșit. Nou termen al procesului, în 10 septembrie

În anul 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, părți din Insula Belina și Brațul Pavel (cu suprafață de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private (Tel Drum, n.r.). Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptată H.G. 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziții legale. Fiind situate în albia minoră a Dunării, Insula Belina și Brațul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii și al Constituției, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu județean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege.

Concret, în perioada 23 septembrie 2013 - decembrie 2013, în calitate de secretar de stat, Sevil Shhaideh „a iniţiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare şi a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotărâre de guvern (ce se va numi H.G. 943/2013), precum și nota de fundamentare pe care a semnat-o, în calitate de iniţiator”. Pe baza acestor acte s-a aprobat transmiterea unor părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel către domeniul public al judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. Aceasta, în condițiile în care, spun procurorii, Shhaideh cunoștea că în acest mod întocmeşte acte care încalcă o serie de dispoziţii legale. În plus, arată procurorii, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei formulaseră observaţii pe parcursul circuitului de avizare prin care semnalau că există aspecte de nelegalitate în ceea ce privește transferul, aspecte ce au fost ignorate.

La rândul său, Ionela Vasile Stoian, în calitate de director la Ministerul Dezvoltării - Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Relații Internaționale, „a sprijinit demersurile nelegale prin aceea că: nu a întocmit note referitoare la observațiile pe care le-au făcut cele două ministere avizatoare (ministerul Justiției și cel al Finanțelor Publice), nu a respectat reglementările privind circuitul de avizare, a contribuit la crearea unei reprezentări false M.F.P. și M.J. referitor la contactele de închiriere deja existente„. De menționat că, anterior acestor demersuri, suprafețe din Insula Belina și Brațul Pavel fuseseră închiriate prin contracte unei firme private și unei persoane.

Procurorii mai spun că „pentru a nu atrage atenția administrației publice centrale cu privire la existența unor interese ale acelei firme private referitor la insula Belina și Brațul Pavel, s-a dorit obținerea unor extrase de carte funciară "curate", în care să nu apară contractele de închiriere având ca părți Administrația Apele Române și această societate comercială”.

Această activitate ar fi fost coordonată de Ionuț Gâdea, la data faptei președinte al CJ Teleorman, care a solicitat Administraţiei Naţionale "Apele Române" avizarea favorabilă a transferului menționat, a ignorat existenţa extraselor de carte funciară care conţineau sarcinile firmei private, a coordonat înlocuirea acestora cu nişte extrase de carte funciară noi, care nu mai prevedeau contractele de închiriere, şi-a însuşit prin semnătură proiectul de notă de fundamentare în care era trecut, necorespunzător adevărului, că imobilele nu sunt grevate de sarcini, se arată în comunicatul DNA. De asemenea, în perioada iunie 2013 - septembrie 2013, Gâdea a promovat un proiect de hotărâre de consiliu judeţean privind transferul Insulei Belina şi Braţului Pavel în proprietatea județului Teleorman şi în administrarea Consiliului Județean, a iniţiat un proiect de hotărâre de guvern reţinând, în mod vădit contrar legii, legalitatea proiectului cu caracter individual ce se va numi H.G. 943/2013, având cunoştinţă despre încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează normele de tehnică legislativă, a trimis neoficial către M.D.R.A.P. documente emanând de la CJ Teleorman în formă de proiect, unele nesemnate şi în lipsa adoptării unei hotărâri de consiliu județean.

Prejudiciul este estimat de procurori la 3.237.800 lei, reprezentând valoarea totală a celor două bunuri imobile ieşite din patrimoniul statului. În cursul lunii ianuarie 2014, după adoptarea HG 943/2013 prin care se consfințea trecerea Insulei Belina şi a Braţului Pavel în proprietatea județului Teleorman şi în administrarea Consiliului Județean, în calitate de preşedinte al C.J. Teleorman, Gâdea ar fi făcut demersuri astfel încât, pe baza HG 943/2013, să creeze posibilitatea încheierii a trei contracte de închiriere între Consiliul Judeţean Teleorman pe de o parte și o societate comercială și o altă persoană pe de altă parte.

Contractele, având ca obiect părți din insula Belina și brațul Pavel al fluviului Dunărea (în suprafață totală de 80 ha), au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani, fără organizarea unei licitaţii şi fără iniţierea şi parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de consiliu judeţean. Ca urmare a acestei din urmă fapte, prejudiciul creat în dauna județului Teleorman este estimat la valoarea de 5.646.237 lei (defalcat pe contractul nr 1: 2.029.202,09 lei, contractul nr. 2: 2.743.880,93 lei şi contractul nr. 3: 842.364,76 lei), ceea ce reprezintă și folosul obținut de beneficiarii contractelor de închiriere.

La termenul de marți al dosarului "Belina", judecat la Tribunalul București, a fost prezent și Adrian Ionuț Gâdea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman, el fiind întrebat dacă recunoaște acuzațiile în acest dosar, scrie Mediafax. "Consider că nu am făcut nimic", a spus Adrian Gâdea.Nici fostul vicepremier Sevil Shhaideh nu a recunoscut acuzațiile."Cu toată stima, vă rog să îmi permiteți, eu nici până astăzi, după ce am citit, am discutat cu doamne avocat, nu înțeleg ce faptă am săvârșit. Nu recunosc", a declarat Sevil Shhaideh.În cazul în care inculpații recunosc acuzațiile, ei pot beneficia de reducerea pedepsei, în cadrul unei proceduri simplificate de judecată.Toți inculpații au contestat probele, iar instanța a stabilit un nou termen de judecată pentru 10 septembrie, când urmează să fie dea declarații în fața judecătorilor Adrian Ionuț Gâdea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman.Dosarul a fost până acum în procedura de cameră preliminară.În aprilie 2018, procurorii DNA au schimbat încadrarea juridică pentru Sevil Shhaideh în dosarul Belina, ea fiind urmărită penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. La data presupuselor fapte, ea era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării.