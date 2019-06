Codrin Ștefănescu spune că Dragnea l-a sunat din penitenciar, dar nu au vorbit despre partid: Nu am vrut să-l necăjesc / Nu cred că se uită la TV

Codrin Ștefănescu, schimbat din funcția de secretar general imediat după încarcerarea lui Liviu Dragnea, spune că se află, alături de alți doi colegi din PSD, pe lista celor care urmează să îl viziteze la penitenciar pe fostul lider al partidului. El a afirmat că a vorbit la telefon cu Dragnea, care l-a sunat, dar nu a vorbit cu el despre partid, pentru că nu a vrut să îl "necăjească".

"Liviu Dragnea a făcut o listă așa cum prevede legea pentru vizitatori, unde a trecut familia, și încă trei colegi de partid. Această listă a fost depusă la penitenciar. Când se termină perioada de carantină vor putea fi făcute vizitele. Atunci vor fi 5 vizite pe lună", a declarat Codrin Ștefănescu la România TV.

El a mai spus că a vorbit la telefon cu Dragnea, care l-a sunat la câteva zile de la încarcerare, dar nu au vorbit despre partid.

"Are dreptul la un telefon pe zi. Nu am vorbit despre partid, nu am vrut să-l necăjesc cu lucrurile din partid. Nu cred că se uită la TV. A primit această condamnare politică cu foarte multă demnitate. Eu nu mă delimitez de el", a adăugat Codrin Ștefănescu.