Un avion misterios a aterizat azi-noapte pe aeroportul din Chișinău, apoi a plecat în Ucraina / Andrei Năstase: La bord era omul lui Plahotniuc, milionarul Vaja Jhashi

Avion privat in R. Moldova

Primul care a semnalat zborul nocturn a fost ex-deputatul moldovean Grigore Petrenco. Aeronava a venit de la Istanbul, iar la 00.30, a decolat la Kiev.„E vorba de cunoscutul Vaja Jhashi”, a spus Andrei Năstase, liderul partidului pro-european “Platforma Demnitate şi Adevăr”, într-o intervenție live pe pagina sa de Facebook.Potrivit TV8, pe lângă Jhashi, în avionul care a venit de la Istanbul mai erau 2 persoane.Deocamdată nu este clar dacă această vizită nocturnă are vreo legătură cu situația politică din Republica Moldova, notează Unimedia.Vaja Jhashi, despre care se crede că are o avere de sute de milioane de dolari, este unul din apropiații liderului PD, fiind cunoscut drept persoana care gestionează activele lui în Agricultură, prin compania Trans Oil, dar și ultimele participațiuni ale liderului PD în Emiratele Arabe Unite. Jhashi este născut în Rusia, dar are și cetățenie moldoveană și americană.