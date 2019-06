VIDEO Plahotniuc: Nu recunoaștem legitimitatea a ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament

Partidul Democrat consideră că deciziile luate astăzi în Parlament sunt o tentativă de uzurpare a puterii în stat și că PSRM și Blocul ACUM au încălcat flagrant Constituția. În cadrul unui briefing de presă, Vladimir Plahotniuc a declarat că PDM nu recunoaște legitimitatea a „ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament”, așa că în următoarele zile va furniza instituțiilor statului dovezi suplimentare legate de lipsa de legitimitate a acestor acțiuni, scrie Ziarul de Gardă.

Liderul PDM a mai declarat că socialiștii nu au legitimitatea de a participa la formarea unei majorități parlamentare, pentru că ar exista dovezi că PSRM a fost finanțat din exteriorul țării: „Vom face toate acțiunile legale pentru ca planul ilegal de preluare a instituțiilor să nu aibă loc”.





Plahotniuc a subliniat că R. Moldova nu mai are președinte, iar oamenii sunt în drept să aleagă un alt șef al statului: „Vom insista pe alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate”.





Președintele PDM s-a arătat vădit indignat de faptul că înțelegerea pentru crearea unei majorități parlamentare dintre democrați și socialiști a eșuat.





„Confirm negocierile pe care le-am avut cu Igor Dodon. Timp de trei luni am avut multe discuții. Am încercat o formulă de parteneriat tehnic pentru că înțelegeam că nu putem face o coaliție politică, având în vedere divergențele mari, ideologice, și de alt gen. Am reușit să găsim un consens, însă discuțiile intrau în impas pentru că apăreau cerințe noi, în special pe zona geopolitică, pe care PDM nu le putea accepta. Am înțeles în ultimele zile că Dodon și PSRM fac acel joc al negocierii cu ACUM ca să ne forțeze pe noi să acceptăm anumite condiții, cea mai importantă fiind federalizarea țării. Pot proba suplimentar acest lucru. A căzut în ultimul moment când nu am acceptat să semnez documentul de federalizare. Nu sunt un om perfect. Am făcut greșeli în viață și eu, dar niciodată nu am acceptat să îmi trădez țara”, a mai spus Plahotniuc.