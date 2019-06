Primarii de municipii cer săptămâna viitoare o întâlnire cu premierul și ministrul Finanțelor

Primarii de municipii, reuniți în Asociația Municipiilor din România, solicită, săptămâna viitoare, o întâlnire la Guvern cu premierul și cu ministrul Finanțelor pentru a găsi soluții de finanțare și ieșirea din riscul de faliment al administrației publice locale, în special a municipiilor, relatează Mediafax.

Vineri, la Suceava, a avut loc reuniunea Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România, discuțiile debutând cu o dezbatere referitoare la bugetele aprobate de autoritățile publice locale pentru anul 2019 și la demersurile întreprinse de AMR către Guvernul României cu scopul de a se echilibra deficitul apărut în urma execuției după primul trimestru.

,,Problema constrângerilor bugetare de care am avut parte în ultimii ani, mai ales anul trecut, problema persistând și în acest an constituie unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi. În consecință, am stabilit ca săptămâna viitoare să mergem la Guvern pentru a avea o discuție cu Primul-ministru și cu ministrul finanțelor publice , pentru a găsi soluții să rezolvăm ieșirea din riscul de faliment al administrației publice locale, în special pentru municipii.” – a declarat primarul Sectorului 3 al Capitalei și președintele Asociației Municipiilor din România, Robert Negoiță.

Primarii au dezbătut, de asemenea, impactul pe care il are decizia ANCOM legată de tariful maxim ce va fi aplicat pentru folosirea spațiilor publice, cu hotărârea de a se iniția o discuție aplicată asupra acestei situații și funcție de rezultatul acestei discuții, eventual, o acțiune în instanța de contencios-administrativ.

Și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că în prezent Capitala se află într-un faliment nedeclarat și că situația va fi discutată cu premierul. „Pentru că probabil unii s-au bucurat că s-au tăiat bani de la Primăria Capitalei, dar acum toți suntem în faliment nedeclarat. În momentul în care nu mai poți să îți asiguri funcționarea, activitatea curentă.”, a declarat Gabriela Firea, înaintea CEx PSD.

Primarul General al Capitalei a declarat că va avea o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, săptămâna viitoare, pentru discutarea bugetului alocat primăriilor. „Am vorbit cu doamna premier. Am anunțat această situație și la BPN. Mi s-a promis o întâlnire cu doamna premier și ministrul de Finanțe săptămâna viitoare, care acum este plecat din țară. S-ar putea să ajungem la Consiliul Monetar. Astea sunt prioritățile”.