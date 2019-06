Ambasadorul britanic la București: Recent, am văzut că instituţiile create în România într-o perioadă scurtă, odată cu începerea procesului de reformă de la mijlocul anilor '90, au putut să reziste la presiuni şi la interferenţe nepotrivite

Andrew Noble a făcut aceste declarații la recepția care a marcat 67 de ani de domnie a Reginei Elisabeta a II-a, cea mai lungă din istoria britanică, şi totodată, prietenia strânsă dintre Marea Britanie şi România.

"Recent, am avut dovada ataşamentului românilor de pretutindeni faţă de drepturile pe care le-au câştigat în democraţie. De asemenea, am văzut că instituţiile create în România într-o perioadă scurtă, odată cu începerea procesului de reformă de la mijlocul anilor '90, au putut să reziste la presiuni şi la interferenţe nepotrivite. Aş dori să îi salut în mod special pe cei prezenţi care au contribuit la modernizarea României în această perioadă scurtă de reformă. (...) Pe baza convingerii mele personale despre durabilitatea şi calitatea schimbărilor câştigate în România, propun să privim această petrecere ca prilej de a sărbători libertatea românilor în cel de-al 30-lea an după căderea comunismului", a spus ambasadorul Noble, la recepția organizată joi la Arenele BNR și la care au luat parte aproximativ 900 de persoane.

Tema evenimentul, 30 de ani de libertate, #30YearsOfFreedom, a fost ilustrată prin organizarea unui târg al ONG-urilor britanice active în România, precum şi prin diversitatea momentelor muzicale, potrivit unui comunicat al ambasadei britanice.