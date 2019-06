Val de ironii după ce premierul Viorica Dăncilă și-a deschis pagină de Facebook și a postat un citat din Churchill: Orice om îi place să citească ce ne spuneți dvs

Prima postare pe Facebook a premierului Viorica Dăncilă, care începe cu un citat din Churchill, a stârnit un val imens de ironii. Postarea a strâns în 13 ore peste 4.000 de comentarii. ”Nu oricine-l înțelege pe domnul Churchill. Sper că l-ați citit în engleză și n-ați pierdut esența”, scrie un utilizator. ”Vă rog din suflet sa va dati demisia si sa faceti acordul predicatului cu subiectul”, scrie altul. ”Orice om îi place să citească ce ne spuneți dvs”, scrie alt utilizator.









Premierul Viorica Dăncilă și-a deschis pagină de Facebook joi. Prima postare a premierului începe cu un citat din Churchill și a atras mii de comentarii, majoritatea ironice și critice.



"Succesul nu e final, eșecul nu e fatal: ceea ce contează e curajul de a continua", spunea Churchill. Îmi doresc ca atât colegii mei, cât și colegii din opoziție, să asculte și să țină minte aceste vorbe. Din dragoste și responsabilitate pentru România, e momentul să ne aducem aminte de rațiunile care ne-au făcut să ne implicăm pentru acest viitor al construcției, și nu cele ce ne despart. Sunt absolut convinsă că ne dorim cu toții binele acestei țări. Din respect pentru români, noi, politicienii, avem datoria dialogului și a consensului, a maturității politice și a acțiunilor responsabile. În ceea ce mă privește, vă asigur pe toți că voi face tot ce-mi stă-n putință să readuc agenda publică pe traseul normalității, al decenței și al asumării, pentru stabilitate și coerență politică și guvernamentală. De astăzi mă puteți găsi și aici, pe această pagină. Îmi doresc dialog și construcție, cu și pentru oameni”, este prima postare a premierului Viorica Dăncilă pe pagina de Facebook.



Vă prezentăm o selecție cu cele mai acide comentarii la adresa premierului:







Gafele premierului





Deputatul PNL, Ovidiu Raeţchi, a făcut un bilanţ al gafelor şi greşelilor de exprimare ale premierului Viorica Dăncilă, în primele şase luni de mandat.





Sergiu Dan: Sunteți și neconflictuală, și cultă, doamnă Veorica, exact așa cum vă descria domnul Liviu. Nu oricine-l înțelege pe domnul Churchill. Sper că l-ați citit în engleză și n-ați pierdut esența.Gabriel Mistodie: Vă recomand să vă dați demisia și să vă dedicați total acestei pagini!Cristian Duțu: Înainte să mi fie șters acest comentariu va rog din suflet să va dați demisia și să faceți acordul predicatului cu subiectul!Costă Daniela: Doamna Dancila, bine ați venit pe Facebook! Nici nu îmi vine să cred că nu ați avut cont până acum. Este o altă Românie aici, una pe care nu ați cunoscut-o până acum și nu o veți înțelege vreodată. Vă rog, aveți decența să demisionați.Ovidiu Vanghele: Tanti Vio, unde-a jucat bre Churchill asta?Mihai Alecu: Doamna, sunteți sigură că ați înțeles ce a vrut să spună Churchill? Churchill și-a salvat țară de la o ocupație iminentă a naziștilor. Dacă dumneata ai fi fost în locul lui, UK n.ar fi mai existat după primele 24 de ore de la asaltul aviatic și nautic al nemților. Aaa, după ce i.a învins pe nemți, a pierdut alegerile și știi ce a zis? Că pentru asta a luptat, că poporul să ALEAGĂ! Voi ați împiedicat oamenii să își exprime opțiunile electorale! Adică ați făcut CONTRARIUL!!!Veșnică nemernicie a românilor să.și asocieze numele cu numele unor oameni importanți sperând că în felul asta vor fi și ei importanți. Dumneata ai fost obediență unui infractor care a făcut praf legislația penală cu sprijinul CCR!!! Rezultatul: 16000 de infractori eliberați înainte de termen, crime, violuri, tâlhării, atentat la siguranță economică și juridică a țării, trădarea intereselor economice, politice, sociale și militare ale României!!! Zilele trecute, psd-partidul care îl conduci l.a salvat pe Tăriceanu de la investigația procurorilor unde era suspect de luare de mită a nu mai puțîn de 800.000 de euro. Oare cât prejudiciu a adus României acest individ sinistru dacă șpagă a fost aproape um milion de euro??? DEMISIA!!!Silviu Iliuță: Ke frumy datzi an ei duamna mea! Lovitzii mama lor de useresishti!Anca Tomescu: Duamna, ce fericită sunt!!! Orice om îi place să citească ce ne spunti dvs. Acest lucru nu poate decât să ne bucure.Gabi Preda: Sar'mâna tanti Veorica! Faci și matale niște sarmale azi? \uD83D\uDE44Bogdan Jakab: Superb citatul, ați revenit în forță. Aș avea câteva întrebări:1. Ați aflat în ce județ sunteți?2. Pakistanul și Iranul mai sunt în UE?3. Considerați în continuare că "orice om îi este teamă"?4. Aveți cumva o rețeta de murături?Mulțumesc.Andrei Gheorghe: Cine vă scrie postările?Sigur nu ați scris dumneavoastră. E scris corect gramatical.Alex Petrescu: La cursurile de atelier din Videle se studiază și despre Churchill?Samir Ilinca: Lasă-l dracu pe Churchill și zi repede o rețeta de sarmale în foi de varză...fă și tu ceva bun pentru poporul asta.Andreea Apostu: Aș vrea să vă aud pronunțând numele lui Winston Churchill.Sorin Cătălin: Duamna Veorik! Vă zice ceva faptul că au dispărut bancurile cu Bulă și au apărut cele cu dumneavoastră? \uD83E\uDD14\uD83E\uDD14\uD83E\uDD14Lumy Elena Drăghici: Respect, duamna Veorica! Cu curaj ânainte! Succesuri la primit... Diverse urări. Sorosiștii ie heitări și ie plătiți să vă ânjure corect gramatical!Lăcrămioara Verdeș: Succesurile nu e finale , eșecele nu e fatale ! He he ! Din dragoste și responsabilitate pentru România , e momentul să pleci acasă! Da’ repejor !Adriana Bobaru: Doamna Dancilă, citatul din Churchill vă depășește puterea de înțelegere,rezumați-vă la Dragnea de Teleorman!1. În cadrul unei sedințe de guvern, a spus 20-20 în loc de 2020: "Tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro douăzeci-douăzeci şi hotărârea Guvernului".2. A spus de şase ori „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”, în timpul unei ședințe a Executivului, citind de pe foi.3. La întâlnirea cu premierul Benjamin Netanyahu, singurul răspuns pe care premierul Dancila a știut să-l dea la o întrebare în limba engleză din partea omologului israelian a fost: “He, he”.4. Gafă de protocol la întâlnirea cu Papa Francisc. Viorica Dancila nu a învățat în engleză formulă de adresare către Suveranul Pontif, rostind: “Sfinția Voastră, I am very glad for this opportunity”.5. Întrebată de presă dacă îi este frică de o plângere penală, prim-ministrul a răspuns că „Orice om îi este teamă de o plângere penală”.6. La finalul declaraţiilor comune, premierul Dancila i-a propus acestuia într-o engleză stricată: “Make a photo?”.7. "Putem spune, pe scurt, că REDUCEM DEMOCRAŢIA... ăăă... reducem birocraţia"- afirmaţie făcută în timpul unei şedinţe de guvern.8 . "Avem apoi oraşul medical universal...universitar Complex Carol Davila, care se va construi în zona de nord a Capitalei".9. I-a uitat numele premierului eston Juri Ratas în cadrul declarațiilor oficiale.10. La moţiunea de cenzură depusă de PNL, în Parlament, a spus Banca Monetară în loc de Banca Mondială: "Când nu aţi mai avut cum să negaţi performanţele economice ale acestei guvernări, recunoscute de Fondul Monetar Internaţional, Banca Monetară(..)"12. "De ce minţiţi oamenii că în fiecare lună a crescut preţurile?"- afirmaţie în Parlament, la moţiunea de cenzură.13. "Această dezinformare este pur şi simplu o minciună!" - afirmaţie în Parlament, la moţiunea de cenzură.14. "Majorările de preţuri s-au diminuat."- afirmaţie în Parlament, la moţiunea de cenzură.15. “Criticile aduse Guvernului de către Opoziția PARLAMENTALA”.16. Într-un interviu acordat la Bruxelles după o întâlnire cu prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, Dancila a declarat că au vorbit despre “abuzul în servici”.17. "Dorim să ne anexăm pe prevenţie", în loc de "să ne axăm pe prevenţie".18. “Am participat la punerea în FUNCŢIE a staţiei de pompare…”.19. Într-o ședința de guvern a pronunţat de trei ori "Boing" numele companiei "Boeing".20. "Faceţi un exerciţiu DE IMAGINE şi puneţi-vă în locul meu”.21. „Educaţia şi sănătatea cetăţeanului sunt PREMORDIALE”.22. Într-o emisiune TV, întrebată de inundații și dacă sunt culturi afectate, Viorica Dancila răspunde afirmativ, iar apoi recită, minute în șir, despre programele de irigații ale Guvernului .23. Crede că Pakistan și Iran sunt în UE: "Bineînţeles că nu încercăm să intervenim în problemele interne ale unui stat membru cum este Iranul sau Pakistanul, dar cred că este nevoie de discuţîi cu cei care sunt factori de decizie că drepturile femeii să devină o realitate”.De atunci însă lista s-a îmbogățit.La începutul anului 2019, într-un discurs ținut la ceremonia dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Viorica Dăncilă a spus „negaționalism” în loc de „negaționism” (comportamentul celor care neagă Holocaustul împotriva evreilor). În plus, premierul a vorbit și despre „combaterea Holocaustului”, o exprimare nu doar nepotrivită, ci și incorectă.Pe 23 aprilie 2019, premierul Viorica Dăncilă a făcut o nouă greșeală gramaticală, chiar în timp ce ținea un discurs despre educație, la Guvern. A spus "tu însuși", corect fiind "tu însuți".În luna mai 2019, într-o vizită în județul Suceava, șefa guvernului a declarat că se află în Hunedoara.