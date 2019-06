Tudorel Toader, câștig cât Theresa May. Ministru+profesor+pensionar=65.000 de lei pe lună

Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției și actual rector rector al Universităţii „Al. I. Cuza“, a avut anul trecut câştiguri de aproape 800.000 de lei pe an. Surse importante de venit au fost: ministerul, CSM, universitatea şi pensia. Cam tot atât a câştigat şi Theresa May, premierul Marii Britanii: 150.000 de lire pe an. În această sumă sunt incluşi şi banii obţinuţi de Theresa May ca parlamentar, scrie Ziarul de Iași.

Conform declaraţiei de avere a lui Tudorel Toader, în perioada în care a fost ministru al Justiției actualul rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ ar fi câştigat, în medie, 65.000 de lei pe lună.

De asemenea, fostul ministru are în proprietate mai multe autoturisme şi terenuri, dobândite fie prin cumpărare, fie prin moştenire, dar şi trei conturi pe numele său, în euro, dolari şi lei, rectorul reuşind „să pună deoparte“, cumulat, aproximativ 400.000 de lei.

Pentru compara­ţie, veniturile premierului Marii Britanii, Theresa May, au fost în ultimul an fiscal de aproximativ 153.000 de lire pe an, cu tot cu ce a primit ca parlamentar. Asta înseamnă că premierul UK a câştigat în jur de 12.750 de lire pe lună, adică aproximativ 67.000 de lei.

Tudorel Toader şi-a publicat recent declaraţia de avere, după ce, pus pe lista remanierii, a demisionat din Guvern.

Astfel, conform acestei declaraţii, Tudo­rel Toader a încasat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ suma de 150.815 lei pe an, la care se adaugă 140.040 de lei pentru funcţia de ministru, dar şi 119.772 de lei de la Consiliul Superior al Magistra­turii. În total, din cele trei remuneraţii, fostul ministru ar fi încasat anual suma de 410.627 de lei, adică 34.218 de lei pe lună. De asemenea, la aceste venituri se adaugă şi 364.641 de lei din pensie, 3.422 de lei din drepturi de proprietate intelectuală, dar şi contravaloarea unei chirii de 3.600 de euro. Mai exact, la suma de 410.627 de lei obţinuţi anual se adaugă 384.063 de lei, rezultând un venit anual de 794.690, adică 66.224 de lei lunar (cu tot cu drep­turi de autor şi chirii).

La veniturile a­nu­ale de 794.690 de lei se adaugă şi cele obţinute de către soţia aces­tuia. Conform declaraţiei de avere, soţia lui Tudorel Toader a încasat anual, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi, suma de 92.611 lei, de la Spitalul Clinic judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ din Iaşi - 105.755 de lei, iar din profesii liberale - 2.000 de lei. Practic, anual, în casa familiei intrau aproape 1 milion de lei, mai exact 995.056 de lei, adică 82.921 de lei lunar.

În ceea ce priveşte proprietă­ţile deţinute de către fostul mi­nistru al Justiţiei, în declaraţia de avere figurează mai multe terenuri și case în Vrancea şi în Iaşi, dar şi trei autoturisme - un Volkswagen Pasat achiziţionat în 2004, un Audi Q3 cumpărat în 2016, iar anul trecut a achiziţio­nat un Hyundai Tucson.





Tudorel Toader deţine, dintr-o moşternire, a patra parte dintr-un teren din Vrancea, în localitatea Vulturu, de 11.100 de metri pătraţi, dar şi 5400 de metri pătraţi în aceeaşi localitate. De asemenea, prin cumpărare, deţine patru proprietăţi, două terenuri agricole de 23.533 de metri pătraţi şi de 17.800 de metri pătraţi, o suprafaţă de 9.730 de metri pătraţi de pădure şi un teren care intră în categoria de terenuri extravilane de 8.506 metri pătraţi, terenuri achiziţionate în perioada 2000 - 2005.





Tot în Vrancea, familia Toader deţine două locuinţe, de 86 de metri pătraţi cu teren de 1.600 de metri pătraţi, şi un apartament de 64 de metri pătraţi, dar şi o moştenire, un imobil, în Vrancea, o locuinţă de 191 de metri pătraţi cu teren de 2.300 de metri pătraţi.





În ceea ce priveşte proprietăţile de la Iaşi, familia Toader deţine două apartamente şi o casă de locuit. Astfel, în 1996 şi 1998 Tudorel Toader a cumpărat cele două apartamente, de 35 respectiv 75 de metri pătraţi, iar în 2001, 2002 şi 2007, pe cote părţi, rectorul a achiziţionat o casă de 136 de metri pătraţi cu teren de 1.074 de metri pătraţi.

Toader are însă şi dato­rii. Astfel, în 2008, acesta a îm­pru­mutat de la BRD suma de 43.827 de euro, dar şi suma de 35.000 de lei, bani pe care trebuie să îi achi­te până în 2023.