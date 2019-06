Carmen Dan, despre copiii morți după ce au fost luați de viitură: Au fost două avertizări cod portocaliu

„Doresc să transmit public condoleanțe pentru familia Toader care a trecut printr-o mare tragedie cauzată de pierderea a 3 copii. Pe cel de-al 4-lea, băiețelul de 2 ani și 6 luni, vă asigur că toată lumea îl caută cu întreaga determinare. Forțele de intervenție, dar și voluntarii fac toate eforturile pentru a-l găsi pe Iacob. Mama copiilor este în continuare la Spitalul Județean Prahova, sub asistență medicală și consiliere psihologică. Am discutat azi (sâmbătă -n.r.) de mai multe ori cu prefectul de Prahova și vă asigur că se vor face toate demersurile pentru a acorda întreg sprijinul acestei tinere familii greu încercate", a declarat Carmen Dan la sediul Ministerului de Interne, transmite Mediafax.Ministrul le-a cerut oamenilor să urmeze recomandările autorităților atunci când se anunță schimbări ale vremii, precizând că în cazul de la Prahova au fost emise două avertizări cod portocaliu de ploi torențiale și grindină."Raportat la situația din Prahova, au existat ieri (vineri -n.r.) două avertizări meteorologice de cod portocaliu – prima la ora 11.00, cu intrare în vigoare de la ora 15.00, și care viza cantități de apă de 40-50 litri/m2 și izolat până spre 80 litri/m2, iar a doua la ora 14.23, tot de cod portocaliu, care atenționa asupra riscului de precipitații abundente și de grindină. Cea de-a doua avertizare era de tip nowcasting – adică cu intrare în vigoare imediată. Prima avertizare s-a comunicat la toate primăriile, iar a doua, tocmai pentru că era cu intrare în vigoare imediată a făcut obiectul unui mesaj RO-ALERT, mesaj care s-a transmis conform datelor noastre în jurul orei 14.50", a mai spus Carmen Dan.Ministrul a precizat că prima informație despre evenimentul tragic a fost primită la ora 16.15, când a fost recepționat un apel de urgență prin care se semnala că o persoană majoră cu patru copii au fost luați de apă și "plutesc efectiv cu tot cu pat".Atât preşedintele Klaus Iohannis cât şi premierul Viorica Dăncilă au transmis mesaje după ce patru copii au fost luaţi de viitură la Sângeru, în judeţul Prahova. Șeful statului a cerut autorităţilor responsabile să ia toate măsurile care se impun pentru a-i ajuta pe cei care în aceste momente dificile au nevoie de sprijin, în timp ce premierul a asigurat că acest sprijin va fi acordat.

O femeie și patru copii, cu vârste cuprinse între 9 luni și 6 ani, din localitatea Sângeru, au fost surprinși vineri seara de viitură. Femeia a fost salvată, însă cei patru minori au fost dați dispăruți. Până la momentul transmiterii știrii, trei dintre copii au fost găsiți morți, al patrulea fiind dat în continuare dispărut Familia din Sângeru, județul Prahova, căreia viitura i-a luat casa în care se aflau cei patru copii a primit, sâmbătă, o locuință modulară, trimisă de ISU Prahova, relatează Mediafax.Potrivit ISU Prahova, o locuință modulară a fost trimisă la Sângeru, pentru familia din care provin care cei patru copii luați de viitură cu tot cu casă. Locuința era în custodia ISU Prahova.Primarul comunei Sângeru, Gheorghe Radu, a declarat pentru Mediafax că locuința modulară a fost deja amplasată și predată autorităților, tatăl copiilor urmând să primească cheile.„A ajuns locuința modulară. Am montat-o. Este tot în zona unde se afla casa luată de viitură, dar mai sus. Acea casă era construită de ei, din BCA, era relativ nouă. Mama este încă în spital, tatăl este cu vecinii, cu neamurile. Am vorbit la biserică și vor cumpăra ei sicriu pentru cei mici. Sunt amărâți, erau la venitul minim garantat”, a declarat Gheorghe Radu.Acesta a mai precizat că echipele sunt încă în teren și îl caută pe cel de-al patrulea copil.