UPDATE Inundații în Alba: Mai multe persoane surprinse de viitură; intervin aproape 100 de pompieri / Un drum național este blocat

Aproape 100 de pompieri intervin, sâmbătă seara, în zona de sud a județului Alba, unde mai multe persoane au fost surprinse de o viitură formată din cauza scurgerilor de pe versanți, anunță Mediafax. Au fost afectate localitățile Sebeșel, Câlnic, Pianu de Sus, Săliștea și Răchita.



Pentru a fi adoptate măsuri de protecție de către populația din aceste zone au fost transmise avertizări prin intermediul sistemului RoAlert.



Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), mai multe persoane au fost surprinse de viitură, fiind salvate de către echipajele ISU și autoritățile locale.



De asemenea, apa a inundat gospodăriile cetățenilor, iar pompierii depun eforturi pentru evacuarea apei și deblocarea canalelor de scurgere a apei.



Întrucât intervenția pompierilor se realizează cu dificultate, IGSU a dispus suplimentarea efectivelor care acționează pentru salvarea persoanelor și înlăturarea urmărilor inundațiilor cu forțe de la inspectoratele din județele învecinate. Astfel, aproape 100 de pompieri din județele Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Mureș au fost trimiși în sprijinul salvatorilor din Alba.







Mai multe locuințe din comunele Pianu, Săsciori și Săliște, județul Alba, au fost inundate, sâmbătă, în urma ploilor torențiale, a informat anterior Mediafax. O viitură puternică a făcut ca DN 67C să devină impracticabil din cauza aluviunilor de pe carosabil.

Comunele Pianu, Săsciori și Săliște au fost inundate, sâmbătă, de o viitură puternică formată după ploile torențiale. Cele mai afectate au fost localitățile Pianu de Sus și Sebeșel, unde străzile și curțile locuitorilor au fost umplute cu nămol și bucăți mari de lemn.Din cauza apei de pe carosabil, traficul s-a blocat pe drumul național 67 C.„Traficul este blocat pe DN 67 C, la ieșire din Petrești spre Săsciori, din cauza apei și aluviunilor de pe carosabil”, a spus Luminița Prodan, purtător de cuvânt al IPJ Alba.Zona inundată se află sub cod portocaliu de furtună, cu averse care vor cumula local 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil grindină de mici dimensiuni. Județul Alba este sub cod portocaliu de inundații până la ora 2.00. Potrivit hidrologilor sunt prognozate depășiri ale cotelor de inundație pe râurile din bazinul hidrografic Mureș.