Momentul care l-a emoționat pe Papa Francisc, la Iași: "Uite, acum și eu pot să visez"

Papa Francisc și-a întrerupt discursul pe care l-a rostit la Iași, în fața a peste 150.000 de oameni adunați în zona Palatului Culturii, și a povestit un moment care l-a emoționat în vizita sa din capitala Moldovei.





”Aici, la intrarea în piață, era o femeie bătrână, destul de bătrână, o bunică. Pe brațe își ținea nepotul de mai puțin de două luni. Când eu am trecut, mi l-a arătat. Zâmbea și era un zâmbet complice, ca și cum mi-ar fi spus «uite, acum și eu pot să visez». În acel moment m-am emoționat și nu am avut curajul să merg și să o chem aici, în față. De aceea am povestit asta. Bunicii visează când nepoții merg înainte și nepoții, atunci când au rădăcini”, a povestit Suveranul Pontif.







Pe scena amenajată în Piața Palatului Culturii din Iași, Papa Francisc a susținut un discurs emoționant, după ce a ascultat povestea unui tânăr student și cea a unei familii cu 11 copii, unii dintre ei plecați la muncă în străinătate.