UPDATE Trei dintre cei patru copii luați de viitură în Prahova au fost găsiți morți

Echipele de intervenție au găsit, sâmbătă, fetița de 9 luni luată de viitură cu tot cu casă, alături de cei trei frați și de mama lor, în localitatea Sângeru din județul Prahova. Unul dintre frați fusese găsit decedat vineri noapte.







Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat corespondentului Mediafax că echipele de căutare au găsit o fetiță de 9 luni, la aproximativ 3 kilometri de locuința luată de ape.

Pompierii au descoperit și trupul băiețelului de șase ani, cel mai mare dintre cei patru copii luați de viitură vineri, potrivit publicației locale ziarulincomod.ro. La rândul său, primarul comunei Sângeru, Gheorghe Radu, a spus că fetița a fost găsită sub apă, prinsă în mâl."A fost găsită fetița de 9 luni. A stat sub apă 20 de ore, era prinsă în mâl. A fost găsită la nici 150 de metri de locul în care am salvat-o pe mama ei”, a declarat Gheorghe Radu.Unul dintre copii, în vârstă de 3 ani, a fost găsit decedat vineri seară, însă nu a putut fi salvat. Sâmbătă dimineață, pompierii au reluat căutările copiilor.