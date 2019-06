Vizita Suveranului Pontif, un moment istoric pentru Iaşi

Papa Francisc este aşteptat să ajungă sâmbătă după-amiază la Iaşi, aceasta fiind cea de-a doua vizită a unui şef de stat în acest oraş, după cea din 1991 a preşedintelui Franţei, Francois Mitterand, conform Agerpres.





Cu ocazia vizitei Papei Francisc la Iaşi şi-au anunţat prezenţa preşedintele Klaus Iohannis, reprezentanţi ai mai multor ambasade şi mai mulţi miniştri din Republica Moldova. La eveniment sunt aşteptaţi să participe peste 65.000 de pelerini din ţară şi străinătate.

Papa Francisc va ajunge la Iaşi pe 1 iunie, unde la ora 17,25 va vizita Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină". Aici se va întâlni cu aproximativ 800 de bolnavi şi de persoane în vârstă. După această întrevedere, se va deplasa cu papamobilul spre Piaţa Palatului Culturii pentru a participa la "Întâlnirea mariană cu tinerii şi familiile". De pe scena amplasată în Piaţa Palatului Culturii special pentru acest eveniment, Papa Francisc va susţine un discurs.Unul dintre elementele speciale ale evenimentului constă în mărturiile unui tânăr şi a unei familii formate din trei generaţii, ai cărei membri trăiesc în România şi în alte patru ţări. O femeie din comuna ieşeană Şipote, mamă a 11 copii plecaţi fiecare în altă localitate sau colţ de lume, îi va povesti Papei Francisc despre ce înseamnă bucuriile unei familii numeroase, dar mai ales despre durerea despărţirii de cei dragi.Papa Francisc va binecuvânta şi o bornă cu însemnele Camino de Santiago, bornă care marchează distanţa de 4.500 de kilometri de la Iaşi până la Santiago de Compostela, aceasta fiind amplasată în Piaţa Culturii, pentru a fi punctul de pornire a celor care vor să meargă în pelerinaj de la Iaşi spre localitatea din Spania, unde se află mormântul apostolului Iacob cel Mare.De asemenea, o statuie care îl întruchipează pe Iisus, sculptată în marmură de Ruşchiţa de un artist ortodox, va fi binecuvântată de Papa Francisc, iar apoi va fi dăruită comunităţii ieşene, urmând a fi amplasată apoi într-un loc public.Scena va fi decorată cu sute de jardiniere cu 750 flori albe: trandafiri, hortensii şi cale. Scena are 50 de metri lăţime şi o deschidere de 18 metri. Scena va contura profilul Palatului Culturii, ea fiind concepută special pentru vizita Papei de arhitectul ieşean Mihai Codreanu.Pe scena din centru se va afla Papa şi invitaţii săi, corul, tinerii şi bătrânii care vor face imaginea de ansamblu a sloganului "Să mergem împreună". Pe scenă, în fundalul din dreapta, pe mijloc, va fi amplasată o hartă a României în interiorul căreia se văd mai multe simboluri sugestive despre vizita Papei Francisc la Iaşi. În primul rând, vizibilă este litera M care face trimitere la Maria Fecioara: întâlnirea este mariană, ea se desfăşoară în România, ţară considerată a fi Grădina Maicii Domnului şi sub ocrotirea ei. Apoi se văd două mâini. Sunt mâini care oferă, mâini care împărtăşesc, mâini care primesc, adică primesc cuvântul din Scriptură, cuvântul Sfântului Părinte şi binecuvântarea sa apostolică. În cealaltă parte a scenei, în stânga locului unde se va afla Papa Francisc, va fi corul, iar pe fundal va fi logoul vizitei sale în România - "Să mergem împreună".Până la sosirea Papei, în centrul Iaşiului vor fi difuzate mai multe filme despre Suveranul Pontif. De la ora 16,00, va fi un program spiritual de pregătire a întâlnirii Papei Francisc cu pelerinii.Mesajul Papei va fi traduse prin intermediul Radio Iaşi, şi prin subtitrare pe ecranele amplasate în zona Palatului Culturii. La finalul evenimentului, maestrul Gheorghe Zamfir şi Orchestra Metropolitană Bucureşti vor susţine un concert.Perimetrul din faţa Palatului Culturii va fi împărţit în şapte zone în care vor fi aşezate persoanele care s-au înscris pentru acest eveniment, fiecare zonă având un punct de prim ajutor. O a opta zonă va fi cea din perimetrul catedralei catolice, cu un regim special, pentru bolnavi şi persoane în vârstă. În toate aceste zone se va putea pătrunde începând cu ora 11,00, doar cu permisele de acces şi cu un act de identitate. Toţi cei care vor intra în aceste zone vor trece printr-un control de securitate specific. La ora 16,00 se vor închide porţile de acces în perimetrul securizat.Vizita Papei Francisc la Iaşi determină autorităţile să impună măsuri foarte stricte de securitate. Din motive de siguranţă, ieşenii care locuiesc în blocurile din zona Pieţei Palatului Culturii, pietonalului Ştefan cel Mare şi străzilor A. Panu şi C. Negri sunt rugaţi, la rândul lor, să evite să stea în balcoane şi să ţină ferestrele închise pe 1 iunie, în intervalul orar 17,00 şi 19,00. De asemenea, municipalitatea a solicitat riveranilor ca începând de pe 31 mai aceştia să îşi parcheze maşinile în alte zone ale oraşului.Pe 1 iunie la Iaşi se vor monta, lucru unic în România, opt kilometri de garduri de protecţie, însumând 3.500 garduri metalice de protecţie.Autorităţile a prezentat şi o listă cu obiectele interzise în perimetrul securizat pentru întâlnirea cu Sfântul Părinte de la Iaşi, precum bagajele voluminoase, arme, obiecte ascuţite sau contondente, obiecte care pot fi folosite pentru acţiuni violente sau pentru tulburarea ordinii publice, obiecte pirotehnice: petarde, brichete, artificii, arme de jucărie, imitaţii ale armelor de foc, care pot fi confundate cu arme adevărate. Va fi interzis consumul băuturilor alcoolice, drogurile. De asemenea, se interzice purtarea de dispozitive cu lichid sub presiune de tip spray, de dispozitive cu şocuri electrice, de substanţe cu efect iritant, lacrimogen, paralizant sau incendiar. Este permis accesul cu scaune pliabile de mici dimensiuni, ceaiuri, sucuri, alimente neperisabile, toate în recipiente de mici dimensiuni. Este permis accesul cu umbrele de dimensiuni reduse, nu tip baston; steaguri cu suport din plastic, nu din lemn sau metal, pancarte ce reprezintă comunitatea de provenienţă; radiouri de mici dimensiuni pentru ascultarea traducerii; aparate foto; ham pentru copii (ham port-baby); căruţ transport nou-născut, pe cât posibil pliabil; dispozitive pentru persoane cu handicap locomotor.Tot în urma vizitei Papei la Iaşi în transportul public local din municipiu vor fi făcute modificări, anumite restricţii de circulaţie fiind impuse totodată pe multe dintre străzile din centru şi de la intrările în oraş. De vineri, 31 mai, începând cu ora 18.00, şi până în seara zilei de sâmbătă, 1 iunie, circulaţia mijloacelor de transport ale Companiei de Transport Public Iaşi va fi deviată sau chiar suspendată pe anumite trasee.Autorităţile locale interzic şi circulaţia oricărui vehicul care transportă substanţe inflamabile, explozive, toxice în data de 1 iunie, între orele 12,00 şi 20,00. De asemenea, se interzice comercializarea de produse petroliere în benzinăriile de pe str. Sf. Lazăr şi Petrom de pe str. Sf. Andrei în data de 1 iunie între orele 12,00 şi 20,00.Pe 1 iunie la Iaşi sunt impuse o serie de restricţii şi modificări în circulaţia rutieră. În perioada 30 mai - 1 iunie, între orele 6,00 şi 21,00, se interzice staţionarea vehiculelor pe mai multe străzi din zona centrală şi semicentrală.Pelerinii vor ajunge la Iaşi cu microbuze, maşini personale, autocare sau cu trenul. Se preconizează că vor fi 6.000 de maşini şi 500 de autocare. Acestea vor staţiona în parcările hipermarketurilor Carrefour ERA, Metro, dar şi în diferite zone de pe ambele maluri ale Splaiului Bahlui. Un alt punct de preluare a participanţilor va fi în zona gării pentru cei care vor sosi cu trenul.Pentru buna orientare a pelerinilor care vor veni pe 1 iunie la Iaşi vor fi amplasate 20 de puncte de informare, acestea urmând a fi deservite de echipe mixte ale Episcopiei romano-catolice din Iaşi şi ale municipalităţii.Pentru ca pelerinii şi ceilalţi participanţi să nu ducă lipsă de nimic municipalitatea a cumpărat 90.000 de sticle de apă de 0,5 litri. Alte 10.000 de sticle au fost primite de municipalitate cu titlu de sponsorizare. Acestea vor fi împărţite la punctele de prim ajutor sau în zonele de informare. Tot cu ajutorul unor sponsorizări, pentru sâmbătă sunt pregătite 30.000 de pelerine de ploaie.Echipele municipalităţii va monta 300 de toalete ecologice şi 30 pentru persoane persoane cu dizabilităţi, care vor fi amplasate în zonele evenimentului, la locurile de parcare şi transfer, pe trasee.Municipalitatea a comandat 100 de indicatoare rutiere speciale către Palatul Culturii, iar oraşul va fi ornat cu 5.000 de steaguri de patru tipuri: Municipiul Iaşi, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, România şi Vatican.Toţi cei care vor ajunge în cele şapte zone de acces de perimetru securizat vor trece printr-un control de securitate specific. La ora 16.00 se vor închide porţile de acces în acest perimetru securizat. E important să se aibă în vedere că va fi nevoie de mai mult timp pentru a ajunge în zona întâlnirii cu Papa, deoarece se va circula mult mai greu până la Iaşi, dar şi în oraş.