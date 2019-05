VIDEO Protest în fața Universității Cuza din Iași/ Se cere demisia lui Tudorel Toader din funcția de rector

Protestul, denumit "Iașul nu uită și nu iartă!", are loc în fața Universității Cuza din Iași, iar inițiatorul este organizația civică Reset din Iași.Protestatarii au bannere cu mesajele ”Tudorel Toader the destroyer of romanian justice” / ”Don’t trust Tudorel Toader” / ”Demisia”, iar manifestația se desfășoară în liniște.Pe trotuarul de vizavi de clădirea universității se strâng semnături pentru demiterea lui Tudorel Toader.Vineri și sâmbătă, la Universitatea Al. I.Cuza din Iași are loc conferința internațională cu tema "Viitorul Sistemului Judiciar al Uniunii Europene", având pe agendă doi invitați-VIP: Koen Lenaerts, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, și Marc Jaeger, președintele Tribunalului Uniunii Europene. De asemenea, în program este și Radu Canțăr, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, agentul guvernamental al României la CJUE și Tribunalul UE. Acesta a intrat în atenția opiniei publice prin faptul că a pierdut un proces la Tribunalul UE, România suferind corecții financiare de 80 de milioane de euro la fondurile europene pentru agricultură.De asemenea, un cadru didactic de la Universitatea Al.I. Cuza din Iași, Andrei Stipiuc, a scris pe Facebook că se gândește să plece la cules de căpșuni și că își va da demisia dacă Tudorel Toader, ”acest personaj sinistru” mai este ținut în brațe ca rector”. El cheamă la grevă și boicotarea examenelor de admitere din această vară. Începând cu data de 25 aprilie, Tudorel Toader a revenit în poziția de rector al Universității „Cuza”, după ce se suspendase din funcție pentru a deveni ministru al Justiției în guvernele coaliției PSD-ALDE.