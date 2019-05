De ce e considerat Papa Francisc un papă revoluționar/ Portretul celui de-al doilea Suveran Pontif care vine în România

Suveranul Pontif este al doilea papă care face o vizită în România, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al Doilea. În cei șase ani de când este în fruntea Bisericii Catolice, Papa Francisc s-a remarcat prin pozițiile sale asupra unor teme precum sărăcia, încălzirea globală sau refugiații. ”O persoană care se gândește doar la construirea de ziduri, oriunde ar fi, și nu la construirea de poduri nu este creștină. Nu așa scrie în Evanghelie”, spune Papa Francisc. Pentru asta Suveranul Pontif și-a propus să transforme imaginea conservatoare a Bisericii Catolice. În presa internațională este descris ca un papă modest, un om simplu care vrea să transmită oamenilor că este deschis spre toate categoriile sociale și spre toate celelalte religii.Una dintre temele despre care Papa Francisc vorbește des este schimbarea climatică. ”Semnele de astăzi nu sunt bune”, spune Papa Francisc referindu-se la creșterea emisiilor de dioxid de carbon din atmosferă."Trebuie să acționăm decisiv pentru a pune capăt tuturor emisiilor de gaze cu efect de seră cel mai târziu până la jumătatea secolului și să facem chiar mai mult decât atât", a spus recent Papa Francisc.În primii ani, Papa a acuzat de mai multe ori lăcomia și egoismul uman pentru distrugerea planetei. Papa a cerut țărilor bogate ale lumii să facă schimbări în consumul de energie pentru a evita distrugerea fără precedent a ecosistemului.Într-o enciclică legată de ecologie, Papa Francisc a spus că schimbările climatice sunt reale și au loc din cauza activității umane. În opinia sa, rezolvarea schimbărilor climatice înseamnă de fapt protejarea planetei și a persoanelor vulnerabile."Întregul univers materialul vorbește de dragostea lui Dumnezeu, de afecțiunea lui fără limite pentru noi. Solul, apa, munții - totul este, ca atare, o mângâiere a lui Dumnezeu", consideră Papa Francisc.În privința sărăciei, Papa Francisc a afirmat încă de la început că își dorește o biserică săracă, pentru săraci. De aceea, de câte ori are ocazia primește sute de oameni fără locuință și săraci din Roma la liturghia din Basilica Sf. Petru. Anul acesta, de Ziua Mondială a Săracilor, Papa Francisc i-a îndemnat pe cei prezenți să audă „strigătul celor săraci "."Este strigătul celor în vârstă, alungați și abandonați pentru ei înșiși, a spus el, este strigătul tuturor celor care se confruntă cu furtunile vieții fără prezența unui prieten. Este strigătul tuturor celor forțați să-și părăsească casele și pământul natal pentru un viitor incert. Este strigătul tuturor popoarelor, lipsite chiar de marile resurse naturale de care dispun", a spus Papa Francisc.Anul acesta, la una din întâlnirile cu liderii lumii Papa le-a cerut să eradicheze sărăcia. "Este paradoxal faptul că o bună parte din cei peste 820 de milioane de persoane care suferă de foame și malnutriție din lume trăiesc în zonele rurale, care sunt dedicate producției alimentare", a spus el.În privința refugiaților, Papa Francisc are o politică foarte clară de acceptare și ajutor al celor care caută o viață mai bună. El a donat 500.000 de dolari pentru asistența refugiaților de la granița cu Mexicul, acolo unde Statele Unite construiesc un zid. În discursurile sale, papa a vorbit de multe ori împotriva guvernelor care construiesc ziduri împotriva migranților, spunând că trebuie să le arătăm compasiune refugiaților.Papa Francisc a fost subiectul a zeci de știri din întreaga lume după ce a spălat și sărutat picioarele a 12 persoane bolnave de SIDA care se aflau într-un în spital. Dar și mai mare a fost admirația pentru Papa Francisc atunci când a sărutat picioarele a 12 deținuți de drept comun în închisoare și a unor lideri din Sudan pentru a pune capăt suferinței care are loc din cauză că opoziția și puterea nu se înțeleg, în ciuda unui acord de pace pentru oprirea războiului civil.Papa Francisc nu s-a sfiit să abordeze și teme mai puțin confortatibile pentru Biserica Catolică, precum este tema abuzurilor sexuale înfăptuite de preoți asupra copiilor și asupra femeilor. El a declarat toleranță zero față de astfel de fapte, iar anul acesta a organizat un summit istoric la Vatican, având ca temă agresiunile sexuale săvârşite de prelaţii Bisericii catolice. La acest summit au participat preşedinţii a 114 conferinţe episcopale, lideri ai bisericilor răsăritene şi ai unor congregaţii religioase. Papa Francisc le-a spus că trebuie luate măsuri concrete."Poporul lui Dumnezeu ne priveşte şi aşteaptă de la noi nu numai condamnări simple şi evidente, ci şi pregătirea unor măsuri concrete şi eficace", a declarat suveranul pontif, care vrea să-i convingă pe înalţii prelaţi ai bisericii catolice de faptul că au o responsabilitate la nivel personal în ceea ce priveşte prevenirea agresiunilor sexuale asupra minorilor.Suveranul Pontif a decretat că toți preoții catolici și călugărițele trebuie să raporteze abuzurile sexuale și acoperirea lor de către autoritățile bisericești, inclusiv greșelile comise de episcopi și cardinali.Cu toate acestea, Papa Francisc se află în mijlocul unui scandal în prezent după ce în această săptămână biroul de presă al Vaticanului a corectat transcrierea comentariilor in italiană făcute de Papa Francisc în care spune că nu-și amintește dacă a fost informat în 2013 de către ambasadorul Vigano că ex-cardinalul Theodore McCarrick din America s-a culcat cu seminariști.Papa Francisc nu a clarificat poziția sa asupra căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. În schimb, Suveranul Pontif a dovedit o atitudine deschisă față de minoritățile sexuale. Este celebră declarația sa din 2013, la scurt timp după ce a fost ales. “Dacă cineva este homosexual și îl caută pe Dumnezeu, cine sunt eu să judec?”, spunea atunci Suveranul Pontif.Una din preocupările principale ale Papei Francisc este și sănătatea. "Aduceți compasiunea și mila lui Iisus către cei bolnavi și către cei care au nevoie cel mai mult", spune Papa Francisc. Puțini știu că Suveranul Pontif nu are un plâmân, care i-a fost înlăturat în 1957 în urma unei infecții grave.În perioada 31 mai- 2 iunie, Papa Francisc face o vizită istorică în România, când va vizita Bucureştiul, Iaşiul şi Blajul, precum şi sanctuarul marian de la Şumuleu-Ciuc.Surse de informare: Vatican News, The Guardian, CNN,Catholic News Agency, Mediafax