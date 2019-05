Cristian Diaconescu, după votul din Diaspora: Diplomați de carieră au spus că mai bine revin acasă decât să fie confruntați cu o situație mult mai dură la prezidențiale

„Cei care mi-au mai spus ce s-a întâmplat la aceste alegeri, unii dintre ei, diplomați de carieră, au spus mai bine plecăm acasă, ne cerem acasă cum se spune, decât să fim confruntați cu o situație care va fi mult mai dură la alegerile prezidențiale, pentru că acolo emoția și determinarea pentru o persoană sau alta sunt mult sporite și se presupune că dacă nu se vor face schimbări dramatice de proceduri, de instituții și de acte normative, ne vom confrunta cu o situație mult mai gravă”, a spus Diaconescu.Acesta a adăugat că diplomații s-au simțit „jigniți” și „nereprezentați” după ce atât ministrul de Externe, cât și premierul Viorica Dăncilă au dat vina pe ambasadori și consuli pentru situația de la votul din Diaspora.„S-au simțit jigniți și mai ales s-au simțit nereprezentați în condițiile în care nu s-a explicat de la București și nu s-a asumat de la București o anumită responsabilitate în legătură cu organizarea votului care este exclusiv în competența decizională a Autorității Electorale Permanente, a Biroului Electoral Central și a centralei ministerului de Externe”, a subliniat Cristian Diaconescu.Acesta a subliniat că „diplomatul la post nu face decât să execute” iar „responsabilitatea nu este sub nicio formă în sarcina lor”, în condițiile în care „situații anterioare au dovedit că procedurile sunt greșite” iar schimbarea acestor proceduri nu ține de oficiile diplomatice.

Premierul Viorica Dăncilă a aruncat vina pe ambasadori și consuli pentru situația dezastruoasă de la votul din Diaspora din mai multe mari orașe europene.„Nu, nu sunt mulţumită de votul din diaspora, de ceea ce s-a întâmplat. (...) De aceea am cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiză a ceea ce s-a întâmplat, iar cei care au procedat greşit şi care au evaluat greşit trebuie să plece acasă, fie că vorbim de ambasadori sau de consuli. Am spus că din punct de vedere al ministerului s-au deschis atâtea secţii de votare câte au fost solicitate de către ambasadori sau consuli”, a spus Dăncilă, citat de Agerpres.„Buletinele de vot au fost suficiente în funcţie de solicitările ambasadorilor, respectiv consulilor. Eu consider că s-a greşit acolo. Vom vedea ce va spune această analiză pe care o vom face, iar cei care au greşit, de la primul până la ultimul, trebuie să plece acasă, pentru că, dacă nu procedăm aşa, această situaţie o vom avea şi la alte alegeri şi nu putem accepta acest lucru”, a adăugat Viorica Dăncilă.Aceeași poziție a fost exprimată și de ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a cărui demitere a fost cerută de președintele Klaus Iohannis.„Eu am cerut de la consulate datele, toate propunerile privind numărul secțiilor le-au făcut ambasadale și consulatele, ele ne-au dat propunerile de înregistrare a unor secții suplimentare, toate secțiile cerute au fost înființate (...) „Eu consider că mi-am făcut datoria cu tot ce am putut”, a spus Meleșcanu.