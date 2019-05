Jumătate dintre votanții PSD au votat și la referendumul convocat de președintele Iohannis

Votanții Alianței 2020 – USR-PLUS sunt preponderent tineri din urbanul mare;

Cei mai mulți votanți PNL au studii medii, cei mai mulți votanți PSD au venitul sub 1.500 de lei lunar și unul din trei votanți ai Alianței 2020 – USR-PLUS a absolvit studii superioare;

Jumătate dintre votanții Alianței 2020 – USR-PLUS sunt angajați în mediul privat, aproape 6 din 10 votanți PSD sunt pensionari, iar în rândul votanților PNL se regăsește cea mai mare proporție de persoane neocupate;

Cea mai mică proporție de persoane interesate de politică este regăsită în rândul votanților PNL, iar votanții Alianței 2020 – USR-PLUS sunt mult mai activi în mediul online;

Jumătate dintre votanții PSD au votat doar la europarlamentare, nu și la referendum. Decizia de a se prezenta la vot este luată mult mai aproape de ziua votului de către votanții PNL și PSD;

Aproape un sfert dintre votanții Alianței 2020 – USR-PLUS au fost îndemnați să participe la vot la referendum. Unul din patru votanți PSD care au votat la referendum au pus ștampila pe „Nu” pentru ambele întrebări.

83% din votanții USR folosesc Facebook. La PSD, procentul este de doar 35%.





Sondajul de opinie a fost derulat telefonic, prin metoda CATI, pe parcursul zilei de 26 mai, în timpul desfășurării procesului de vot, pe un eșantion de 60.210 subiecți, cu o marjă de eroare de ±2,4%Principalele concluzii ale sondajului, potrivit unui comunicat IRESPNL are cei mai mulți votanți cu rezidența în mediul rural (56%), urmat îndeaproape de PSD (53%), în timp ce votanții Alianței USR-PLUS sunt preponderent tineri din orașe mari, cu peste 200.000 de locuitori (43%).Dacă peste jumătate dintre votanții PNL sunt femei (54%), 57% din votanții USR-PLUS sunt bărbați.Jumătate din electoratul USR are sub 35 de ani. Cel mai îmbătrânit electorat îl întâlnim la PSD (42% peste 65 de ani).Mai mult de unul din trei votanți USR-PLUS are studii superioare (35%), în timp ce la PNL procentul este de 11% iar la PSD 9%. PSD are în schimb cei mai mulți votanți cu studii elementare: 55%.