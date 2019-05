Teodor Meleșcanu îi răspunde șefului statului: Vinovat de votul în străinătate este practic președintele Iohannis

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat miercuri că ”pur și simplu vinovat de votul în străinătate este practic președintele Iohannis”, pentru că a convocat referendumul după ce au fost stabilite secțiile de votare în străinătate, relatează Mediafax. Asta, după ce președintele Iohannis a cerut miercuri demisia „imediată” a miniștrilor de Externe, Teodor Meleșcanu, și de Interne, Carmen Dan, pentru problemele de la votul din diaspora.

”Domnul președinte are dreptul să își exprime orice opinie. Chestiunea când vorbim de o demitere trebuie să avem și o bază pentru a cere demisia cuiva, nu doar pe bază de gânduri, întrebări, presiuni și așa mai departe. (...) Nu e vorba de date mincinoase, pur și simplu vinovat de votul în străinătate este practic președintele Iohannis care la 2 săptămâni după ce am stabilit care sunt secțiile de votare la propunerea ambasadelor și la solicitările unor misiuni diplomatice de către un număr semnificativ de cetățeni români și am ajuns la numărul de 441, după două săptămâni dânsul a anunțat că face referendum în aceeași zi. În consecință din 2 secunde care durează votul în general în cabină, având referendum băgat peste votul parlamentarilor europeni, s-a ajuns în jur de 6-7 minute votul și practic nu au putut să voteze toți oamenii mai ales în secțiile aglomerate”, a declarat la Antena 3 Teodor Meleșcanu.

El a mai spus că principala preocupare a anchetei este în ce măsură evaluările au fost reale.

”Principala preocupare a anchetei pe care o avem este în ce măsură evaluările au fost reale, în ce măsură s-au luat măsuri administrative, în condițiile în care peste alegerile parlamentare europene s-a făcut și referendumul, toate aceste probleme vor face obiectul anchetelor noastre, de fapt în 400 de secții de votare nu au fost probleme, ci doar în aproximativ 40 și la astea ne vom ocupa”, a adăugat ministrul de Externe.

Președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea de urgență a miniștrilor de Externe și de Interne, Teodor Meleșcanu, respectiv Carmen Dan pentru modul defectuos în care au fost organizate alegerile în țară și străinătate.