Ambasada SUA a premiat "Femei curajose din România"

În 2007, Departamentul de Stat al SUA a înfiinţat Premiul „Femei Curajoase din întreaga lume” pentru a le onora pe femeile care demonstrează curaj excepţional şi spirit de conducere în susţinerea drepturilor omului, egalităţii femeilor şi progresului social, asumându-şi adesea mari riscuri personale.Anual, ambasadele SUA din întreaga lume pot nominaliza un candidat pentru Premiul „Femei Curajoase din întreaga lume” al Departamentului de Stat. Însă România are atât de multe femei curajoase şi extraordinare, încât Ambasada SUA la Bucureşti organizează propria ceremonie de premiere pentru a le acorda recunoaştere. Aceste femei sunt lideri puternici, care îi inspiră pe alţii şi sunt profund dedicate comunităţilor lor. Aşadar, Ambasada va premia astăzi şapte românce curajoase, inclusiv pe cea nominalizată pentru Premiul „Femei Curajoase din întreaga lume” 2019."Bună ziua tuturor. Sunt încântat că aţi putut cu toţii să fiţi alături de noi la celebrarea a şapte românce care întruchipează munca în folosul concetăţenilor, spiritul de iniţiativă şi, mai presus de orice, curajul. Deşi fiecare dintre aceste femei se ocupă cu probleme diferite cu care se confruntă România, toate ne inspiră şi ne reamintesc că persoanele hotărâte pot schimba lucrurile şi pot aduce schimbări durabile în comunităţile lor şi în toată ţara.Cu acestea în minte, doresc să spun câteva cuvinte despre principala noastră câştigătoare, Irina Novac.Curajul se manifestă în multe feluri. Uneori, el este rezultatul unei vieţi de experienţă şi determinare, alteori este rezultatul unei energii tinereşti şi al optimismului cu privire la viitor. Al doilea tip de curaj este exemplificat de Irina, care era elevă de liceu în Adjud, atunci când ea şi prietenii ei au rezistat la presiunea intensă a instituţiilor comunităţii lor, care încercau să îi reducă la tăcere.În 2016, Irina se număra printre cei 25 de elevi de liceu din România care au participat la Programul de schimb pentru viitori lideri (FLEX), petrecând un an şcolar în Albuquerque, statul New Mexico. În perioada în care s-a aflat în SUA, Irina nu a mers doar la şcoală. Ea a desfăşurat 100 de ore de voluntariat la: o clasă pentru educaţie specială dintr-o şcoală primară locală; Project Linus, un ONG care oferă pături copiilor nevoiaşi; îmbunătăţirea pistei multifuncţionale Albuquerque Bosque, ce se întinde de-a lungul Rio Grande.Irina a revenit în România căutând cu nerăbdare ocazii de a împărtăşi cele învăţate în anul petrecut în străinătate. Prin American Councils, partenerul care gestionează programul FLEX, ea a primit o finanţare de la Departamentul de Stat pentru a organiza conferinţa „Women Talk”, aducând laolaltă tineri şi tinere din regiune pentru a afla de la profesionişti şi experţi care sunt provocările cu care femeile şi fetele se confruntă şi cum pot fi abordate aceste subiecte. Printre vorbitorii invitaţi s-a numărat o persoană trans.După ce Irina început să promoveze conferinţa, anumite părţi au început să o critice virulent pe ea şi conferinţa, declarând că este parte a unui complot american menit să submineze valorile tradiţionale româneşti. Ca urmare a acestui fapt şi a unor poveşti similare din presă, spaţiul public unde i se acordase Irinei în mod gratuit o sală pentru conferinţă şi-a retras oferta.Irina şi colegii săi au început brusc să primească ameninţări de la mai multe instituţii, inclusiv de la administratorii şcolii, care doreau să-i lase corigenţi pe elevi pentru implicarea lor în proiect. Şi figuri religioase din zonă au criticat-o public.Irina şi colegii săi au continuat curajos, găsind alt spaţiu şi organizând conferinţa. În timpul conferinţei, o persoană care a pretins că lucrează la o instituţie de presă a început să o acuze în gura mare pe Irina de coruperea tinerilor participanţi. Membri ai comunităţii au mers chiar la ea acasă şi le-au spus părinţilor că fiica lor este o influenţă negativă în comunitate şi că ar trebui să intervină.În ciuda tuturor acestor fapte, Irina continuă să sprijine activ drepturile femeilor şi fetelor, inclusiv prin organizarea unui festival de film dedicat femeilor importante uitate de istorie.Pentru perseverenţa ei în promovarea drepturilor femeilor şi fetelor în faţa presiunii publice puternice, credem că Irina întruchipează Femeia curajoasă ideală."Prima nominalizare pentru premiul „Femei curajoase 2019” din această după-amiază este doamna Carmen Dumitrescu.Carmen Dumitrescu este o jurnalistă de investigaţie excepţională, care îşi desfăşoară activitatea într-o regiune în care puţini alţii îndrăznesc să meargă pentru a oferi relatări obiective. Abilităţile sale investigative au determinat mai multe instituţii de presă internaţionale să o contacteze pentru sprijin în documentarea corupţiei din România. În articolele sale, ea promovează valori occidentale precum democraţia, anticorupţia, libertatea de exprimare şi standardele mai ridicate în educaţie. Carmen a perseverat chiar şi atunci când articolele sale au expus-o la presiuni fizice şi juridice. În calitate de reporter independent, ea se bazează pe propria fermitate pentru a genera conştientizare şi o schimbare în bine.Următoarea nominalizare pentru premiul „Femei curajoase 2019” este doamna Melania Medeleanu.Numele următoarei câştigătoare este legat de magie: ea este o femeie curajoasă pentru că încearcă să aducă magie în vieţile copiilor şi ale familiilor care se luptă cu o boală nemiloasă. Melania Medeleanu, „mama” MagicCamp şi MagicHome a hotărât în urmă cu cinci ani să înfiinţeze un loc în care copiii care se luptă cu cancerul să poată găsi bucurie, curaj şi prietenie. Depăşind multe obstacole şi nerenunţând nicio clipă, ea a înfiinţat întâi MagicCamp, o tabără de vară pentru tineri pacienţi cu cancer. A fondat apoi MagicHome, un loc în care copiii aflaţi în tratament şi părinţii lor să poată părăsi saloanele de spital şi să se reîncarce cu energie într-un loc care seamănă mai mult a acasă. În ciuda situaţiei potrivnice, Melania şi colegii săi au transformat „magia” într-o marcă a generozităţii, solidarităţii şi speranţei. De aceea, ea este una dintre femeile curajoase pe care le sărbătorim astăzi.Următoarele două doamne nominalizate pentru premiul „Femei curajoase 2019” sunt Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu.Diagnosticarea copilului cu cancer este cel mai mare coşmar al unui părinte. Însă date fiind progresele actuale, rata de supravieţuire a copiilor bolnavi de cancer este de 80% în UE. Dar, din nefericire, 1 din 2 copii din România care suferă de cancer nu supravieţuiesc. Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu au dat dovadă de un curaj, un devotament şi o perseverenţă extraordinare în eforturile neînfricate de a oferi speranţă copiilor care înfruntă cancerul şi familiilor lor. Prin Asociația Dăruiește Viața, Carmen şi Oana au reuşit un lucru aproape imposibil: au strâns donaţii de peste 26.000.000 de euro de la peste 1.800 de companii şi 260.000 de donatori individuali pentru a realiza planurile pentru şi a construi un spital de oncologie pediatrică, primul spital nou din România în peste trei decenii.Pe parcurs, ele au inspirat o nouă mişcare civică, au creat Bursa de fericire, prima platformă online de strângere de fonduri care le permite donatorilor să urmărească traseul banilor. Prin Bursa de fericire, de la lansare până în prezent, donatori individuali au strâns peste 36.000.000 de euro pentru proiecte dedicate copiilor bolnavi de cancer. În ciuda cadrului care face strângerea de fonduri din ce în ce mai dificilă, ele continuă să pledeze neobosit.Carmen şi Oana se numără printre cele mai bune exemple de implicare civică devotată şi curaj, prin eforturile de a-şi îndeplini visul de a revoluţiona sectorul medical din România şi de a-i ajuta pe copii să lupte cu cancerul.Următoarele doamne nominalizate pentru premiul „Femei curajoase 2019” sunt Iustina Ionescu şi Romaniţa Iordache.Este nevoie de mult curaj pentru a contesta stereotipurile predominante şi a lua atitudine în apărarea justiţiei într-o lume neprietenoasă sau chiar ostilă cu victimele nedreptăţii. Iustina Ionescu şi Romaniţa Iordache, două mari experte juridice şi susţinătoare ale drepturilor persoanelor LGBTI reprezintă întruchiparea unui astfel de curaj. Împreună cu colegii de la ONG-ul ACCEPT, Iustina şi Romaniţa au avut curajul de a contesta practici şi politici care făceau posibile discriminarea şi abuzurile persoanelor LGBTI. Ele au oferit asistenţă juridică persoanelor LGBTI care au fost victimele unor infracţiuni motivate de ură şi ale discriminării şi au prezentat cu succes cazurile în instanţe din ţară şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Eforturile lor s-au dovedit esenţiale în cazul familiei Coman-Hamilton, care a dus la clarificarea faptului că termenul „soţ” din legile referitoare la libertatea de circulaţie se aplică şi cuplurilor de acelaşi sex. Atât Iustina, cât şi Romaniţa au subliniat că realizările lor sunt rezultatul efortului echipei ONG-ului ACCEPT.