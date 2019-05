Viorica Dăncilă: Nu sunt mulţumită de votul din diaspora; cine a greşit trebuie să plece acasă

„Nu, nu sunt mulţumită de votul din diaspora, de ceea ce s-a întâmplat. (...) De aceea am cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiză a ceea ce s-a întâmplat, iar cei care au procedat greşit şi care au evaluat greşit trebuie să plece acasă, fie că vorbim de ambasadori sau de consuli. Am spus că din punct de vedere al ministerului s-au deschis atâtea secţii de votare câte au fost solicitate de către ambasadori sau consuli”, a spus premierul într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.Viorica Dăncilă a arătat că, din punctul său de vedere, vina aparţine ambasadorilor sau consulilor.„Buletinele de vot au fost suficiente în funcţie de solicitările ambasadorilor, respectiv consulilor. Eu consider că s-a greşit acolo. Vom vedea ce va spune această analiză pe care o vom face, iar cei care au greşit, de la primul până la ultimul, trebuie să plece acasă, pentru că, dacă nu procedăm aşa, această situaţie o vom avea şi la alte alegeri şi nu putem accepta acest lucru”, a adăugat Viorica Dăncilă.