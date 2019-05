Un grup de români din Milano i-a trimis un colet lui Liviu Dragnea, la închisoare

«Când am aflat de sentinţă, eram fiecare la muncă. Ne-am organizat să venim la Consulat, direct de la servici, pentru a sărbători. Am obţinut autorizaţie de la Poliţia Municipală şi am improvizat o mică petrecere. Ca surpriză, grupul a pregătit și un colet expres cu obiecte indispensabile in perioada detenției: hashtagsăpun și «nimic», au spus organizatorii.Gestul lor este unul simbolic: «Au trecut 2 ani și 3 luni de protestele împotriva faimoasei Ordonanțe de Urgență cunoscută ca și OUG 13. În acești ani, politica Guvernului României nu a mai avut alt obiectiv decât "spălarea" condamnării la 2 ani cu suspendare a președintelui PSD, Liviu Dragnea”.Este prima oară când românii din Milano se întâlnesc în faţa Consulatului pentru a sărbători: «După OUG 13, au început să măcelărească legile justiției. Noi de la #Rezist Milano şi alţi români, am ieșit în stradă de fiecare dată, am făcut şi deplasări în ţară, pentru a protesta: după demiterea procurorului şef L. C. Kovesi, la evenimentele din 10 august. De asemenea, am fost implicaţi în alte actiuni şi iniţiative civice, am făcut demersuri şi vom continua cu Instigarea la Civism. E prima oară când am ieşit pentru a sărbători ceva. Dar lupta noastră continuă, noi rezistăm ».După ce a fost sigilat, pachetul a fost preluat de o firmă de transport, în timpul unei transmisii live pe reţelele de socializare.