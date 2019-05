[P] Swiss Business and Hospitality Camp – o oportunitate de a deveni unul din viitorii lideri ai industriei ospitalității

Elveția este o bază mondială de resurse în ceea ce privește educația în domeniul ospitalității turistice, de aici fiind "exportați" anual mii de specialiști în întreaga lume, aici dezvoltându-se centre universitare cu reputație mondială, cum este Swiss Education Group (SEG), un concern educațional universitar fondat în 1982, din care fac parte nu mai puțin de cinci instituții universitare cu profil turistic.Managementul hotelier sau antreprenoriatul în industria ospitalității pot fi studiate ca discipline distincte în cadrul unor instituții SEG, precum Swiss Hotel Management School sau Cesar Ritz Colleges, universități de top din domeniul hotelier, ce contribuie de peste 25 de ani la excelența internațională din industrie.Arta culinară se studiază la cel mai înalt nivel la Culinary Arts Academy, unde absolvenții nu devin doar masterchefi, ci antrenori de masterchefi! Cei care își doresc să performeze cu adevărat în acest domeniu și să facă parte din elita domeniului, trebuie să studieze la o universitate specifică de top. Tot legat de artă, însă în domeniul design-ului hotelier, este programul de studiu la IHTTI School of Hotel Management din Neuchâtel, unde studenții învață ce înseamnă managementul hotelier din perspectiva amenajărilor interioare, tehnologiei și a gestionării brandurilor de lux.Un alt exemplu de centru universitar cu reputație mondială este Hotel Institute Montreux, din cadrul Swiss Education Group, care include în programul său de studii atât experiența elvețiană în managementul hotelier, cât și una americană.Fiind în continuă dezvoltare și diversificare la nivel internațional, industria ospitalității are o cerere crescută de specialiști bine pregătiți în domenii nișate. Profesorii pregătiți, mediul multicultural, internship-urile care te ajută să aplici ceea ce înveți și să pătrunzi pe piață încă de pe băncile facultății sunt unele dintre elementele ce formează educația de top din cadrul Swiss Education Group, care nu oferă doar siguranța unei pregătiri de top în domeniu, ci și a libertății de a alege un job oriunde în lume, diplomele de absolvire fiind recunoscute și apreciate la nivel internațional de cele mai mari lanțuri hoteliere din lume.Elita pregătită de elită – aceasta este chintesența taberei ce va avea loc la București , în perioada 21 – 23 iunie. Tabăra va reuni experți internaționali în Hospitality și Hotel and Tourism Management, care supervizează formarea specialiștilor din domeniu:, Regional Manager, Marketing and Development Swiss Education Group,, Senior Regional Manager, Marketing and Development Swiss Education Group, Eugenios Savva, Executive Hospitality Consultant,, Deputy General Manager, Novotel Hotel Bucharest și, Președinte FIHR, Asociația Hotelierilor din România.Tabăra va fi o carte deschisă despre calitatea elvețiană a studiilor din domeniu și despre expertiza în Managementul Ospitalității. Participanții vor testa direct, la fața locului, împreună cu trainerii elvețieni de la SEG și de experți ai industriei din România, ce înseamnă să lucrezi în domeniul ospitalității, bazându-se pe scenarii și situații reale, prin jocuri creative, vizite și ateliere. Totodată, va fi o introducere în cursurile de la Cesar Ritz Colleges , universitate renumită pentru excelența în International Business in Hotel & Tourism Management. Tinerii vor participa și la ateliere de comportament profesional, susținute de traineri, prin care își vor îmbunătăți abilitățile și vor învăța să se evidențieze în mulțime.Acest program de pregătire reprezintă o oportunitate de a experimenta situații din domeniul ospitalității, de a obține sfaturi valoroase direct de la elita specialiștilor din industrie și de adăuga valoare CV-ului tinerilor care își doresc să fie admiși la universități de top sau job-uri din domeniu.Tabăra se va desfășura în perioada 21 – 23 iunie, la Hotel Novotel, în București, și este destinată tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 24 de ani. Cei interesați de această experiență educațională unică pot afla mai multe detalii aici . Atenție, însă! Locurile sunt limitate, iar termenul limită pentru trimiterea CV-urilor este 10 iunie 2019.