Firea: Ieri Elcen a oprit apa caldă în jumătate din Capitală. Am depus plângere penală

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune că luni Elcen a oprit apa caldă în sectoarele 2, 3 și 4 din București, fără să anunțe RADET; iar din acest motiv a depus plângere penală, ea susținând că a venit la PSD să discute cu premierul Viorica Dăncilă despre aceste probleme.





"Am făcut un efort și am venit pentru că nu mai putem să spunem una la televizor și alta să se întâmple concret. Ieri au oprit apa caldă în jumătate din București, sectoarele 2, 3, 4. Am făcut plângere penală pentru cei care au luat această decizie, pentru că apa caldă trebuie să se distribuie continuu", a declarat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a catalogat drept o premieră decizia Elcen de a opri apa caldă, fără a informa conducerea RADET.





"În premieră, Elcen a oprit apa, fără să informeze conducerea RADET. Cred că e un sabotaj la nivelul cetățenilor. Vreau să îi spun și doamnei premier că nu e normal", a completat edilul.





Primarul general Gabriela Firea a venit marți la grupul parlamentar al PSD, spunând că vrea să o anunțe pe Viorica Dăncilă ce probleme are Primăria Capitalei, multe generate de tăierile de buget.





"I-am semnalat problemele cu care se confruntă Primăria Capitalei. Suntem într-o situație dificilă cu plățile pentru spitale, cu RADET, Elcen și cu subvenția pentru marile proiecte ale Capitalei. M-am întâlnit cu domnul ministru de Finanțe și al Transporturilor în încercarea de a repara ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii doi ani. Până acum au fost discuții tehnice care nu s-au materializat", a mai spus Firea.