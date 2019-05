Liderul PSD Satu Mare: Suntem foarte supărați / Am pierdut la mine acasă, în Negrești Oaș, unde am câștigat alegerile locale ca primar cu 79,8%

Liderul PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, spune că social-democrații sătmăreni sunt foarte supărați din cauza rezultatelor obținute duminică. „Eu am pierdut alegerile la mine acasă, în Negrești Oaș, unde am câștigat alegerile locale ca primar cu 79,8%”, a spus Fedorca.





„Trebuie să le mulțumim tuturor românilor care au ieșit la vot și și-au exprimat un drept. Noi, la Satu Mare, suntem foarte supărați pentru rezultatele obținute, nu eram pregătiți pentru un astfel de rezultat. Vom face o analiză la nivelul organizației județene să vedem care sunt problemele și ce trebuie să facem ca să ne repliem, să ne întărim, să putem merge mai departe și să repoziționăm PSD”, a declarat Fedorca pentru Mediafax.





În ceea ce privește o eventuală demisie a președintelui PSD, Liviu Dragnea, Fedorca a afirmat că „este o chestiune prematură”.





„A fost un fenomen ciudat acest vot. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, să le analizăm și să le remediem. Nu pot să spun care este cauza acestui rezultat. Eu am pierdut alegerile la mine acasă, în Negrești Oaș, unde am câștigat alegerile locale ca primar cu 79,8%, iar acum le-am pierdut în fața PNL. În primul rând trebuie să îmi fac mie o analiză să văd ce nu am făcut bine”, a adăugat liderul PSD Satu Mare.





La rândul său, liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, pentru Mediafax, că nu răspunde la întrebări pentru că „este mult prea la cald”.





”Trebuie să analizăm, să vedem de ce s-a pierdut. Nici eu nu sunt mulțumit în județul pe care îl conduc de scorul pe care l-am obținut. După ce analizăm la nivel județean care este cauza, ne vom întâlni și la nivel central și vom stabili ce facem”, a spus Mang.