Președintele Klaus Iohannis a votat: Români, veniți la vot, chiar merită să votați / Astăzi puteți să începeți să schimbați România. Puterea politică este la voi- UPDATE

Președintele a ajuns la secția de votare puțin după ora 10.00, venind singur."E o zi importantă și asta o spun tuturor românilor. Haideți la vot!", a spus Iohannis înainte de a vota.Și după ce a votat, președintele a transmis un mesaj prin care i-a îndemnat pe români să meargă la vot, pentru că chiar merită.”Veniți la vot, dragi români! Veniți la vot pentru că astăzi puterea politică este la voi, astăzi decidem cum arată România de mâine. Merită, chiar merită să votați! Astăzi decideți pentru următoarele luni și ani. Suntem la primele alegeri dintr-un cicul mai lung, este începutul unui șir de alegeri și puteți să începeți să schimbați România. Am votat și în campania electorală am constatat că am avut mai multe ințiative de mobilizare la vot, iar acest lucru mă bucură foarte mult. (...) Veniți, dragi români la vot! Nu lăsați pe alții să decidă în locul vostru!”