Fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi a votat, duminică dimineață, la alegerile europarlamentare și referendum, ea spunând că a votat "pentru justiție și pentru cinste".

Kovesi, candidat pentru postul de procuror-șef al Parchetului European, a votat în jurul orei 8.00 la o secție din București.

"De când am împlinit 18 ani, am votat de fiecare dată. Am venit să votez pentru justiție și pentru cinste", a declarat Kovesi.