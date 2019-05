Festivalul Cannes: ​Antonio Banderas a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rolul din filmul lui Almodovar ”Dolor y gloria” / ”Parasite”, cel mai bun film - VIDEO

Trofeul Palme d'Or: "Parasite", de Bong Joon-Ho

Marele Premiu al Juriului: "Atlantique", de Mati Diop

Premiul Juriului: "Les Miserables", de Ladj Ly, şi "Bucurau", de Kleber Mendonca Filho şi Juliano Dornelles

Menţiune specială: "It Must Be Heaven", de Elia Suleiman

Palme d'Or onorific: Alain Delon

Premiul pentru regie: Jean-Pierre şi Luc Dardenne ("Le Jeune Ahmed")

Premiul pentru scenariu: Celine Sciamma ("Portrait de la jeune fille en feu")

Premiul de interpretare feminină: Emily Beecham ("Little Joe", de Jessica Hausner)

Premiul de interpretare masculină: Antonio Banderas ("Dolor y gloria", de Pedro Almodovar)

Trofeul Camera d'Or: "Nuestras Madres", de Cesar Diaz

Palme d'Or pentru scurtmetraj: "The Distance Between Us and the Sky", de Vasilis Kekatos

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Monstruo Dios", de Agustina San Martin

Actriţa Emily Beecham a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare feminină cu rolul din filmul "Little Joe", regizat de Jessica Hausner.În această peliculă, ea interpretează rolul unei mame care lucrează în pepiniera unei mari corporaţii, pentru care trebuie să creeze noi specii de plante.Cineasta franco-senegaleză Mati Diop a fost recompensată cu Marele Premiu al Juriului pentru pelicula "Atlantique", care prezintă o poveste de viaţă dintr-o suburbie a oraşului Dakar, unde muncitorii care lucrează la construcţia unei clădiri cu design futurist, neplătiţi de multe luni, decid să îşi părăsească ţara (Senegal) şi să traverseze Oceanul Atlantic, în căutarea unei vieţi mai bune.Lungmetrajele "Les Miserables", de Ladj Ly, şi "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho , au fost recompensate ex aequo cu Premiul Juriului.: Filmul "Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat sâmbătă seară juriul prezidat de Alejandro Gonzalez Inarritu.În 2018, trofeul Palme d'Or a revenit peliculei japoze 'Shoplifters', regizată de cineastul Hirozaku Kore-Eda.În filmul ”Dolor y gloria”, Antonio Banderas, care îl cunoaşte foarte bine pe Almodovar, joacă impecabil o dublură a cineastului spaniol, adoptând stilul acestuia de coafură şi ţinute vestimentare în culori puternice, însă evitând să îl imite, notează Agerpres.Ajuns într-o perioadă dificilă a vieţii sale, izolat, cufundat în depresie şi afectat de diverse suferinţe fizice, incapabil să continue să filmeze, acel personaj, un cineast care a avut parte de succes odinioară, îşi retrăieşte trecutul, pendulând între anii '60, anii '80 şi prezent, graţie unor reîntâlniri şi regăsiri.În 2018, premiul de interpretare masculină a fost atribuit actorului italian Marcello Fonte, protagonistul filmului 'Dogman'. Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Palais des Festivals din Cannes.Prezentatorul principal al ceremoniei a fost actorul francez Edouard Baer. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu.Lista completă a câștigătorilor: