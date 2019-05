Votul la sate: Alegători din Suceava vor merge la secții amenajate în săli unde se țin slujbe pentru morți

În satul Poiana, comuna Zvoriștea și în satul Jahalia, comuna Râșca, secțiile de vot au fost amenajate în sălile în care se organizează praznice pentru morți, aparținând parohiilor ortodoxe. Cabinele de vot, urnele și camerele de supraveghere au fost deja instalate, fiind așteptate să ajungă buletinele de vot.”În satul Poiana școala este în renovare, locul în care se desfășura secția de votare anii trecuți. Am apelat la biserică pentru prăznicar, fiind singura unitate care există în sat ca fiind din partea statului. Am făcut cerere la Autoritatea Electorală, ni s-a aprobat și am organizat secția de votare”, a declarat Constantin Barariu, primarul comunei Zvoriștea.Primăria comunei Zvoriștea a încheiat un contract de închiriere cu parohia din Poiana și va plăti o chirie de 1.000 de lei pentru trei zile în care sala în care se organizează praznice va fi folosită pentru scrutin. În județul Suceava au fost amenjate 560 de secții de vot, majoritatea în școli și gădinițe, sau în sediile primăriilor. Duminică, la urne sunt așteptați 603.705 de alegători.