George Ciamba, despre demisia premierului britanic: Brexit Lucrurile au devenit mai complicate

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a scris vineri pe Twitter, după ce premierul britanic Theresa May a anunțat că va demisiona pe 7 iunie, că lucrurile au devenit mai complicate, iar România este gata să sprijine, în contextul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

”Regret demisia Prim-ministrului britanic\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 @theresa_may al carei angajament constructiv a fost apreciat de toate statele membre #Brexit Lucrurile au devenit mai complicate, iar solutia trebuie sa apăra! #RO2019EU gata să sprijine”, a scris Ciamba pe Twitter.

Premierul Theresa May a anunțat vineri, aproape în lacrimi, că va demisiona în 7 iunie.

Decizia era așteptată de mai multă vreme în contextul în care premierul britanic nu a reușit să obțină aprobarea Parlamentului de la Londra asupra acordului Brexit negociat de aceasta cu liderii de la Bruxelles.

"Am făcut tot ce am putut să conving deputații să sprijine acordul... din păcate nu am reușit să fac asta. Îmi este clar acum că este în interesul Marii Britanii ca un nou prim-ministru să coordoneze aceste eforturi. Anunţ astăzi că voi demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator pe 7 iunie. Am stabilit cu preşedintele consiliului de conducere al partidului ca procedura pentru desemnarea noului lider al formaţiunii să înceapă săptămâna următoare”, a declarat May.