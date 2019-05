VIDEO INTERVIU: Francisc Doboș, despre vizita Papei în România: Este o provocare la schimbare. Ne va ajuta dacă începem să ne privim ca oameni, și să nu ne mai tratăm ca într-o junglă relațională umană

Într-un interviu acordat HotNews.ro, preotul Francisc Doboș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, a vorbit despre semnificația vizitei Suveranului Pontif, la 20 de ani după ce România a primit vizita Papei Ioan Paul al II-lea.



Vizita Papei Francisc este una istorică, care va focaliza atenția opiniei publice spre România și, poate cel mai important, este o provocare spre schimbare. Ține și de noi dacă vizita Papei ne va ajuta, într-o societate atât de dezbinată, dacă începem să ne privim ca oameni și să nu ne mai tratăm ca într-o junglă relațională umană, doar apărându-ne de cel de lângă noi.

Motto-ul călătoriei apostolice - "Să mergem împreună". Nu este un îndemn la un amestec, ci la asumarea unei identități și la a ne trăi identitatea noastră unii pentru alții, nu unii împotriva celorlalți.Cu siguranță vor exista intenții de a folosi acestă vizită în scopuri politice și de a manipula, fie din partea unor români, fie din partea unor maghiari. Papa Francisc va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul Iosif, iar ceremonia va putea fi urmărită pe ecrane care vor fi amplasate în zona delimitată între Catedrală și Piața George Enescu. Zeci de mii de oameni sunt așteptați să urmărească ceremoniile. Imediat după Sfânta Liturghie din catedrală, Papa va trece prin mijlocul oamenilor. Prin beatificarea celor șapte episcopi greco-catolici martiri de către Papa, la Blaj, se recunoaște meritul întregii Biserici Catolice, martirizate în toți anii comunismului.







Interviul integral acordat de reprezentantul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București:



