Managerul Spitalului Suceava, despre senatorul PSD transportat cu elicopterul: A țipat la toată lumea. Medicii au cerut elicopter sub presiune și amenințări

Managerul Spitalului Județean din Suceava, Vasile Rîmbu, spune că decizia de a-l aduce cu elicopterul în Capitală pe senatorul PSD Virginel Iordache, diagnosticat cu enteroviroză, a fost luată de medicii suceveni "sub presiune și sub amenințări". Directorul spitalului spune că parlamentarul "a țipat la toată lumea", a amenințat, a cerut să fie transferat și a refuzat ambulanța, scrie Obiectiv de Suceava.

Din relatările medicilor suceveni, însă, lucrurile par să stea cu totul diferit.

Senatorul Iordache a ajuns în Unitatea de Primire Urgențe cu simptome de toxiinfecție alimentară, având vărsături, diaree și dureri de cap. Pacientul a acuzat și dureri articulare, medicii internându-l în 14 mai la Secția de Reumatologie, pentru ca apoi să fie transferat la Secția de Boli Infecțioase. La internare, pacientul a avut două diagnostice - enterovirus și endocardită. Medicii au început investigațiile și i-au administrat tratament.

Cadrele medicale de la Spitalul Județean au explicat joi, din nou, că senatorul a fost cel care a solicitat transferul către o altă unitate spitalicească și a refuzat în mai multe rânduri să fie trimis în Capitală cu ambulanța, solicitând transferul cu un elicopter.

“Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La „Matei Balș“ a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat joi, pentru "Obiectiv de Suceava”, Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Județean Suceava.

De asemenea, medicii de la Spitalul Județean au reafirmat că, în momentul transferului, Iordache era în stare stabilă, cu o tensiune arterială de 11 cu 6, fără a ridica vreo problemă care să necesite transferul de urgență cu elicopterul.





De altfel, Spitalul Județean Suceava a fost anunțat joi că Iordache se simte bine și va fi retrimis la Suceava, nefiind necesară internarea sa în continuare la Institutul “Matei Balș“ din București, unde i s-a pus diagnosticul endocardită. Drumul retur va fi făcut cu o ambulanță.

Cazul transferului lui Iordache a generat în aceste zile multe discuții referitoare la cine și cum aprobă aceste transferuri. Medicul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a postat, joi după-amiază, pe Facebook un text în care lămurește condițiile în care se fac aceste zboruri ale elicopterelor SMURD:

Solicitarea se face prin 112 de către medicul curant, iar în cazul acestui tip de misiuni, pentru zona Ardealului si a Banatului răspunde dispeceratul de urgență din Târgu Mureș, iar pentru zona Sud și Moldova răspunde dispeceratul de urgență din București.

Medicul solicitant este cel care stabilește oportunitatea și motivul solicitării, iar dispeceratul găsește soluția optimă de transfer și stabilește dacă acesta se face cu elicopterul sau avionul.

Procedura nu prevede aprobarea mea sau a centrului de coordonare de la DSU și este una normală care face ca deciziile să se ia la nivel tehnic și în timpul cel mai scurt posibil.

În cazul senatorului, colegii de la Iași mi-au confirmat că solicitarea a fost dată prin dispecerat și că nu au fost sunați special pentru acest caz invocând calitatea pacientului de senator.

Dacă este de întrebat cineva, acesta este numai medicul care a solicitat elicopterul care probabil a avut motive ce pot fi explicate din punctul acestuia de vedere pentru solicitarea elicopterului SMURD.