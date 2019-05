DNA: Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, sub control judiciar în dosarul de șantaj

Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de Iacob Adrian, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și Petrică-Mihail Marcoci, prorectorul Academiei, fiecare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la șantaj, notează Mediafax.„La sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpații Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail, rector, respectiv prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, l-au determinat pe inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de investigație – persoană vătămată, mesaje de amenințare (un mesaj tip text și cinci mesaje folosind aplicația Facebook Messenger) pentru a o constrânge să înceteze investigațiile jurnalistice care îl vizau pe rectorul Academiei de Poliție, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională. Concomitent, cei doi instigatori i-au promis polițistului care a trimis efectiv mesajele de amenințare că îi vor asigura protecția pentru a nu fi tras la răspundere penală și, pe parcursul săvârșirii faptelor, chiar i-au adresat încurajări”, se arată într-un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.Potrivit procurorilor, la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, rectorul și prorectorul Academiei i-au cerut lui Bărbulescu Gheorghe Adrian, „profitând de ascendentul pe care li-l dădeau relația de subordonare funcțională, diferența de vârstă și de grad profesional, relația personală care se dezvoltase între ei și recunoștința acestuia din urmă pentru oportunitatea de a continua să activeze în mediul universitar”, să trimită mesaje de amenințare jurnalistei Emilia Șercan pentru a o determina să oprească investigațiile jurnalistice care îl vizau pe rectorul Iacob Adrian.„Solicitările au fost transmise în cadrul mai multor discuții pe care Bărbulescu Gheorghe Adrian le-a purtat atât separat cu cei doi, cât și împreună, în sediul Academiei de Poliție. Aceste demersuri au fost determinate de faptul că, în perioada martie – aprilie 2019, persoana vătămată a publicat mai multe articole care vizau în mod direct activitatea rectorului Academiei de Poliție, Iacob Adrian, care ar fi putut avea consecințe semnificative asupra carierelor celor doi ofițeri superiori, astfel încât pentru aceștia era esențial ca anchetele jurnalistice să înceteze”, se mai arată în sursa citată.DNA explică faptul că funcțiile în cadrul învățământului universitar presupun deținerea titlului de doctor, iar continuarea publicării articolelor ar fi determinat un interes public crescut în sensul verificării suspiciunilor de plagiat.„Interesul lui Marcoci Petrică-Mihail în stoparea anchetelor jurnalistice era determinat de faptul că numirea în funcția de prorector depinde în mod direct de rectorul instituției de învățământ, astfel încât pierderea funcției de către Iacob Adrian ar fi avut consecințe negative și asupra acestuia. În acest context, există bănuiala rezonabilă că Marcoci Petrică-Mihail a conceput planul folosit pentru transmiterea mesajelor de amenințare, astfel încât să fie imposibilă identificarea autorului faptelor”, spun procurorii.Totodată, anchetatorii arată că există bănuiala rezonabilă că cei doi i-au comunicat lui Gheorghe Adrian Bărbulescu conținutul mesajelor de amenințare care urmau să fie transmise Emiliei Șercab și l-au asigurat că îl vor proteja pentru a nu fi tras la răspundere penală.Pe timpul cât se află sub control judiciar, rectorul și prorectorul Academiei trebuie să respecte, fiecare, următoarele obligații, potrivit DNA:a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;b) să informeze de îndată organul de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinței;c) să se prezinte la organul de poliție, conform programului de supraveghere întocmit, sau ori de câte ori este chemat.d) să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent;e) să nu se apropie de persoanele menționate în ordonanță și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale;f) să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informații relevante despre mijloacele sale de existență;g) să nu exercite funcția de rector, respectiv prorector și să nu își mai desfășoare activitatea în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București;h) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.Decizia procurorilor vine după ce au fost efectuate, în cursul zilei de joi, mai multe percheziții la domiciliul rectorului și al prorectorului Academiei de Poliție.Procurorii DNA au dispus, in urmă cu câteva săptămâni, punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au plasat sub control judiciar în luna aprilie pe ofiţerul de la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Gheorghe Adrian Bărbulescu, cel care ar fi ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan.Potrivit ordonanţei procurorilor, în data de 15 aprilie, ofiţerul de la Academia de Poliţie ar fi transmis jurnalistei Emilia Şercan, pe numărul personal, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul şcolii doctorale a Academiei de Poliţie A.I. Cuza, au obţinut titlul de doctor.