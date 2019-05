Patru bărbaţi, aduşi cu mandat la sediul IPJ Harghita în cazul infracţiunilor de la Valea Uzului

Ulterior, în zona Cimitirului Internaţional al Eroilor din Valea Uzului au avut loc o serie de incidente, activişti civici români susţinând că au fost agresaţi.









Totodată, poliţiştii au ridicat şi probe în vederea continuării cercetărilor, în urma a cinci percheziţii efectuate, joi, în judeţele Bacău şi Harghita, a declarat, într-un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, agentul şef adjunct Cătălina Creţu.„Poliţişti de investigaţii criminale şi criminalişti băcăuani, cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, au efectuat în dimineaţa acestei zile, cinci percheziţii domiciliare, una pe raza judeţului Bacău şi patru pe raza judeţului Harghita, la imobilele unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, distrugere şi furt, comise în zona Valea Uzului. De asemenea, au fost puse în executare patru mandate de aducere, fiind conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale, patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 45 şi 58 de ani, toţi din judeţul Harghita”, se arată în comunicatul de presă.Potrivit sursei citate, poliţiştii continuă cercetările în cele două dosare penale sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.Reprezentanţii IPJ Bacău au anunţat, săptămâna trecută, că au demarat cercetări, după ce mai multe cruci ale eroilor români din Cimitirul Internaţional al Eroilor Valea Uzului din Dărmăneşti au fost acoperite cu saci din material plastic, sub pretextul că ar fi amplasate ilegal.