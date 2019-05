Firea își reconsideră atitudinea față de PSD și se gândește dacă va vota la referendum: Sunt un om de echipă, chiar dacă anul trecut am semnalat anumite neîmpliniri ca primar

"Voi merge duminică la vot, cu siguranță îmi voi exercita acest drept cetățenesc. Voi vedea ce se întâmplă acolo, pentru că am atâtea probleme la Primăria Capitalei, sunt atât de împovărată încât nu am avut timp să mă gândesc exact. Dar promit că mă voi deplasa la o secție de votare”, a spus Gabriela Firea.Ea a ținut să sublinieze că este un om de echipă, chiar dacă în trecut l-a criticat pe liderul PSD."Sunt un om de echipă și chiar dacă anul trecut am semnalat anumite neîmpliniri ca primar general și ca cetățean al municipiului București, am făcut-o din dorința de a duce la bun sfârșit o misiune pe care împreună ne-am luat-o, nu doar eu de una singură, față de cetățeni. (...) E adevărat, întotdeauna, în discursul public pot să existe și reproșuri. Importantă este buna credință cu care mi-am întemeiat reacțiile anul trecut. (...) Acum apreciez că avem o cu totul altă colaborare, se încearcă a se corecta întârzierile de anul trecut”, a subliniat Firea.Ea s-a declarat "convinsă" că va reuși să convingă Ministerul Finanțelor că este nevoie de o rectificare pozitivă pentru Primăria Capitalei, care a pierdut fonduri importante, ce au pus în pericol proiecte.Tot joi, Gabriela Firea a transmis printr-un mesaj video publicat pe Facebook că în ultima perioadă Guvernul și-a reconsiderat relaţia cu Primăria Capitalei şi că se încearcă repararea întârzierilor de anul trecut.