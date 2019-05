Anna Horvath, vicepreședinte executiv UDMR și fost viceprimar de Cluj, condamnată definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență

Fostul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, Horvath Anna, a fost condamnat de ÎCCJ la doi ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență într-un dosar început în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din 2016. Sentința este definitivă. Horvath Anna a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax, că în urma deciziei ÎCCJ va demisiona din funcția de consilier local al municipiului Cluj-Napoca.





„ÎCCJ a pronunțat, miercuri, o sentință în cazul meu, de doi ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, aceasta fiind definitivă. Eu am învățat, ca jurist, că sentințele judecătorești definitive nu se comentează, ci sunt executate. Cu conștiința împăcată și curată pot să spun că în cele 954 de zile am încercat cu toate posibilitățile legale să îmi dovedesc nevinovăția, deși, de multe ori, mi s-a părut ca o zbatere a celui care are mâinile și picioarele legate și este aruncat în apă. După motivarea sentinței voi merge mai departe la CEDO. În urma sentinței, îmi voi da demisia din funcția de consilier local în Consiliul Local Cluj-Napoca, aceasta fiind o funcție aleasă”, a spus Horvath.





Potrivit sentinței ÎCCJ transmisă, miercuri, instanța a achitat-o pe Horvath Anna pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani și a menținut-o pe cea de doi ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracţiunii de trafic de influenţă, cu interzicerea unor drepturi pe o durată de 2 ani.





„Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei Horvath Anna, pe un termen de supraveghere de 4 ani, calculat începând cu data prezentei decizii. Obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, se arată în documentul citat.





Instanța a mai decis să impună fostului viceprimar să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.





„Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical-Creştină Cluj sau Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare”, se subliniază în sentință.





De asemenea, ÎCCJ a decis în ceea ce îl privește pe omul de afaceri clujean Fodor Zsolt, inculpat, de asemenea, în dosarul lui Horvath Anna, să îl achite pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, dar a menţinut pedeapsa de 1 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare aplicată pentru săvârșirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.





Horvath Anna a fost condamnată, în martie 2018, de Curtea de Apel Cluj la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani. Ea a fost acuzată că în perioada februarie-mai 2016 și-ar fi folosit influența pe lânga functionari publici din Primăria Cluj-Napoca pentru „urgentarea avizării unor proiecte imobiliare” în favoarea omului de afaceri Fodor Zsolt, și ar fi cerut în schimb 60 de abonamente la doua festivaluri de muzică din Cluj-napoca pentru voluntarii care o sprijineau în campania electorală pentru alegerile locale din 2016.





Potrivit unui comunicat al lui Horvath Anna transmis, fostul viceprimar susținea că nu a fost surprins de decizia Curții de Apel Cluj și s-a pregătit pentru orice eventualitate.





„Sunt aici, și dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș face-o cu aceeași credință neclintită! Aș minți dacă aș spune că mă surprinde decizia de astăzi. Apropiații mei știu că m-am pregătit pentru orice eventualitate. Nu pentru că aș fi comis o ilegalitate, ci pentru că, în ultimele 525 de zile, am constatat pe propria piele că România este un stat securist. (...) Din păcate, această decizie demonstrează, fără îndoială, că, dacă <<autoritățile locale>> ale statului securist au decis, în urmă cu doi ani, să declare că viceprimarul maghiar din Cluj-Napoca reprezintă un factor de risc pentru securitatea națională și să o elimine din spațiul public, arătând o lecție și pentru suporterii acesteia, atunci pot acționa în acest sens fără nicio rezervă. Cei care încearcă să interpreteze decizia de astăzi în baza legilor statului de drept, le transmit să nu se obosească! În România statul de drept nu există. Și dacă a existat vreodată, a încetat să mai existe”, a arătat Horvath.