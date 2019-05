webPR Conferinţa Globală IAA "Creativity4Better" revine la Bucureşti cu o a treia ediţie şi anunţă primii speakeri

Prezentările de pe scena "Creativity4Better" vor atinge subiecte diverse, de la restructurarea organizaţiilor pentru a îmbrăţişa cerinţele erei digitale, modul în care creativitatea contribuie la evoluţia unor întregi culturi, până la inovaţia în tehnologie, în design şi în mass-media, toate stând sub umbrela creativităţii şi a culturii inovaţiei, care reprezintă tema principală a ediţiei din acest an."Continuăm cu ambiţie demersul nostru de a transforma Bucureştiul într-un hub al creativităţii, prin a inspira comunităţile creative locale şi globale şi a aduce cei mai relevanţi speakeri în faţa lor. Anul acesta, conferinţa va reuni profesionişti din domenii diverse, care au în comun o contribuţie valoroasă la inovarea industriilor în care activează. Cu ajutorul speakerilor noştri, ne propunem să inspirăm comunitatea MarCom să fie mai curajoasă, să stimuleze creativitatea şi să îmbrăţişeze inovaţia, astfel încât să obţină rezultate remarcabile", spuneCea de-a treia ediţie va reuni personalităţi vizionare şi creativi multi-premiaţi, printre care se numără:, o legendă a design-ului,, Fondator RSCG şi Chief Creative Officer de mai bine de 25 de ani, supranumit "monstrul sacru al publicităţii franceze",Vice-Chairman Oglivy UK şi un simbol al industriei de advertising din Marea Britanie,, Creative Officer Happines, agenţie afiliată FCB, probabil unul dintre cei mai premiaţi creativi din lume.Pe lângă ei îi vom avea pe scenă pe, Regional President Digital & Innovation TBWA & DAN pentru CEE, Middle East şi Africa, cel care a dezvoltat, printre altele, campania de susţinere a drepturilor femeilor din Arabia Saudită de a conduce automobile,, Managing Director Wieden & Kennedy Amsterdam, Agenţia Anului în 2018 (Adweek) şi, CEO Continuum Global, San Francisco, expert în scalarea programelor de marketing prin data analytics, pentru branduri leader de piaţă.Conferinţa va avea loc la Opera Naţională, iar biletele pot fi achiziţionate online pe www.creativity4better.com la preţul de 265 euro (+TVA) pentru membrii IAA, preţ special valabil în perioada 15 mai – 15 iunie 2019.Mulţumim sponsorilor care s-au alăturat Conferinţei Globale IAA 2019: Kaufland, Coca- Cola, Philip Morris Trading, Ursus – Gold Partners, Medlife, Nespresso – Partners. Mulțumim, de asemenea, tuturor partenerilor media și celor care ne susțin în acest demers de a aduce mai aproape de comunitatea locală, pentru al treilea an consecutiv, cele mai valoroase surse de inspiraţie.IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.