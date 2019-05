Ștefan Mandachi, despre mașinile accidentate puse lângă „metrul de autostradă din Suceava”: Au fost sparte, au șterpelit piesele de la motor, roțile de la Logan, oglinzile de la BMW

Însă, un procent insignifiant dintre cei care ajung aici, nu au toate doagele la cap. Acum ceva vreme, niște înapoiați mintal au dat cu piciorul în borna pe care era inscripționat ”1 Metru Autostradă”. Și au spart-o. M-am făcut că nu văd. Când m-au întrebat jurnaliștii dacă a fost vandalizată borna, am spus că nu, poate a fost de vină vântul.





A doua oară, alți dilimani au deschis capota de la Logan și au furat carboratorul, jigleoarele și nu mai știu ce alte pompe, că nu mă pricep. Au șterpelit efectiv piesele de la motor. Ba mai mult, au forțat ușile ca să le smulgă din balamale. Din nou, m-am făcut că nu văd.







Ieri mă duc din nou la autostradă. Că deja locația are un nume, adoptat la unison de toată Suceava.

















„Fără niciun dubiu, Primul metrul de autostradă din Moldova a devenit loc de ”pelerinaj”. Este mai vizitat decât multe alte obiective turistice de prin zonă.Lângă celebrul petec de autostradă, avem și două mașini tamponate, care au rolul de a avertiza poporul pe ce drumuri catastrofale circulă.Autoturismele bușite sunt expuse în ideea de a-i trezi pe cei indiferenți, care hibernează și se prefac că nu înțeleg ce pericole planează pe străzile morții din România.Aceste două mașini sunt foarte importante pentru mine și de fiecare dată când le văd (deși vin foarte des în ”vizită”) mă încearcă o panică, pentru că realitatea pare desprinsă dintr-un film horror.Dar îmi sunt și foarte dragi, pentru că am convingerea că au produs o doză mare de conștientizare pentru mulți români, care s-au holbat cu luare aminte la ele și le-au pozat respectuos. Cu băgare de seamă. Este vorba despre o vechitură de BMW Seria 3 și un hârb de Logan. Le-am cumpărat pe câțiva lei, și din 15 martie stau cuminți la autostradă. Pentru mine, valoarea lor este nemăsurată.Cei mai mulți ”turiști” sunt români inteligenți, care se fotografiază cu autostrada civilizat, apoi zâmbesc cu amărăciune, pentru că își dau seama că suntem condamnați să avem doar un metru în Moldova și câteva bucățele în toată țara. Mai pe românește, oamenii realizează adevărul nu foarte complicat: că suntem luați de proști. Cu toții.E un sentiment ciudat să întâmpin turiștii, care la contactul vizual cu ”autostrada” râd în primă fază, apoi își iau un aer trist. Unii chiar oftează. Pe bună dreptate, e de-a ”râsu-plânsu”. Ba chiar mi-am făcut prieteni noi dintre cei care au poposit aici. Oamenii mă încurajează și mă motivează să nu mă opresc din lupta mea cu cei care ne iau de proști. Pe toți.Mai apoi, de la BMW, alți ocnași (sau poate aceeași) au furat oglinzile și panoul cu siguranțe electrice, cablurile electrice și bara din față. Am tăcut din nou. La fel și atunci când am găsit gunoaie, doze, ambalaje, șervețele folosite în ambele mașini, tomberonizate.- Unde mergi?- Mă duc pân' la autostradă...- Aaa, da, la autostradă... Drum bun!Ajung. Toate roțile de la Logan furate. Evident, și roțile de la BMW furate, că altfel nu se asortau. Au jecmănit și oglinzile.Buuun așa!Am decis ca de data asta, să-i dau pe mâna Poliției pe hoțomani. Mă mir că n-au venit cu remorca să ridice ambele mașini, măcar știau o treabă. În fotografii se văd roțile turtite. Nu ar fi putut fi duse decât la fier vechi pentru câțiva lei, așa că dacă sunt colectori de fier vechi de bună credință, dați-mi roțile înapoi (vă plătesc eu paguba) și dați informații Poliției despre tâlhari.Îmi vreau roțile ondulate înapoi! :((((Pe toți ceilalți, vă aștept, ca și până acum, cu mult drag și recunoștință la PRIMUL ȘI SINGURUL METRU DE AUTOSTRADĂ DIN MOLDOVA. Vă iubesc!”