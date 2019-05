Efectul vizitei lui Dragnea la Poiana Sibiului, pentru emisiunea Viața Satului: "Nu s-a știut nimic, nimeni nu a fost anunțat. Tot satul este revoltat"

Emisiunea “Viața satului“ de la TVR filmată sâmbătă la Poiana Sibiului, cu invitați liderul PSD, Liviu Dragnea, și ministrul Agriculturii, Petre Daea, a generat nemulțumiri în rândul ciobanilor din Mărginime. Înregistrarea emisiunii cu Dragnea și Daea ar fi fost un secret păstrat în satul din munții Cindrel, unde toți oamenii se cunosc între ei. Mai mult, nici în dimineața zilei de sâmbătă, când au fost realizate efectiv filmările, oamenii din sat care ar fi vrut să discute cu ministrul Agriculturii despre problemele oieritului nu ar fi știut că și Dragnea este în pensiunea unde s-a înregistrat emisiunea, scrie Turnul Sfatului.

“Nu s-a știut nimic, nimeni nu a fost anunțat. Dar, de vineri seara s-au văzut în față la domnul Bodea, la pensiune, multe, multe mașini, cu numere de peste tot, mai ales din București. Ce o fi, ce o fi? Dar nimeni nu știa absolut nimic despre ceea ce se întâmplă. Sâmbătă dimineața, o mașină a TVR a întors în fața casei mele, căci eu stau aproape de pensiunea unde a avut loc așa-zisa ședință. Și i-am întrebat cu ce ocazie pe aici și mi-au spus că vor filma cu domnul ministru al Agriculturii. Atunci, le-am zis că noi am avea multe de spus, că noi încă nu am tuns oile și deja au venit unii că ne cumpără lâna cu un leu, altfel putem să o aruncăm. Oricum, pieile le aruncăm, nu mai avem ce face cu acelea. Dacă nu ar fi subvențiile, oieritul ar fi la pământ. Și lucruri din-astea aș fi vrut să vorbesc cu domnul ministru. Cei de la TVR mi-au spus să trec pe acolo, pe la pensiune, că sigur putem vorbi cu ministrul“, spune Luța Dăncilă, de 62 de ani, “băciță din copilărie“ după cum se prezintă, completând că “nu sunt rudă cu doamna prim-ministru“.

Femeia descrie cum a încercat, apoi, să ajungă la ministrul Daea și cum a fost trimisă înapoi acasă, fără să i se spună că, de fapt, în pesiunea unde urma filmată emisiunea se află și președintele PSD, Liviu Dragnea. “M-am pregătit și am intrat în curtea pensiunii: «bună ziua, bună ziua, ce se întâmplă aici?». «Nu știm, pe noi ne-a chemat șeful cel mare», mi-au spus bărbații din curte. «Dar tu ce ești, vreo iscoadă?», m-au întrebat, deși eu îi cunosc pe toți și toți de acolo mă cunoșteau. Le-am explicat că mi s-a spus de la TVR că putem veni să discutăm cu ministrul Agriculturii, că doar nu vine toată ziua prin Poiana. Și doar am vrea să punem câte o întrebare, cum ar fi ce facem cu lâna. Când au auzit cei cinci bărbați că eu vreau să pun întrebări, mi-au spus că ministrul nu s-a trezit încă, trei au plecat, iar cei doi au început să își caute de lucru. Apoi a venit Gheorghe Nicolae, cel care o ține pe fiica mai mare a domnului Bodea. «Luța, nu te supăra, aici nu poate intra decât cine e invitat, e un domeniu privat. Și la un botez și la o nuntă te duci numai dacă ești invitat», mi-a spus cel pe care îl știu încă din vremea școlii. Degeaba i-am spus că domnii de la televiziune mi-au spus că pot să vin. Și am plecat. Și aceea nu m-a deranjat așa, căci dacă așa erau regulile“, mai povestește Luța Dăncilă.

Afirmația care a revoltat satul

Până la finalul zilei, în Poaiana Sibiului s-a răspândit vestea că, alături de ministrul Daea se află și Liviu Dragnea. Mai mulți oameni au încercat să ajungă la cei doi lideri, dar ar fi fost opriți fie de reprezentanții pensiunii, fie de gărzile de corp, adaugă ciobănița din Poiana Sibiului.

Ea mai susține că scânteia care a generat ample discuții în satul aflat la o altitudine de 880 de metri a fost modul în care a fost prezentată venirea lui Dragnea. “Și apoi am văzut emisiunea, în care domnul Bodea apare pe post și îi spune lui Liviu Dragnea «bine ați venit la invitația poienarilor». Care poienari? Au fost acolo doar cei din familia domnului Bodea, cele două fiice cu ginerii, doi frați cu soțiile, sora cu bărbatul, cuscrii lui. Deci nu a fost nimeni în afară de familia lui, plus domnul Cioran de la Arad, o doamnă din Tilișca și președintele asociației cu Telemeaua de Sibiu. Păi, acum tot satul e revoltat. Cum își permite să spună la televizor că e invitatul poienarilor? Nu a știut nimeni că vine, nu a mai fost invitat, nimănui altcuiva nu i s-a permis să intre acolo. De ce nu s-a exprimat frumos că la invitația lui personală, a lui Bodea, a venit Dragnea acolo? Nu l-am primit noi, a venit pe ascuns“, mai spune Luța Dăncilă, scrie Turnul Sfatului





Potrivit ei, după difuzarea emisiunii au început să își sune rudele rămase acasă poienarii din toată țara, nemulțumiți de felul în care a fost prezentată venirea lui Dragnea. “Apoi am fost la o vecină, care are fata la liceu la Sibiu. Eu n-am Facebook, dar mi-a arătat fata ce discută poienarii acolo. Păi, dacă faci o întâlnire cu un demnitar, cu un ministru, de ce nu au dat posibilitatea și oamenilor de rând să afle lucruri, nu numai familia lui Bodea? Și să mai spui în reportaj că la «invitația poienarilor»?. Zece persoane reprezintă Poiana Sibiului? E ceva revoltător. Nu reprezintă crescătorii și nu își poate permite spune că sunt invitații tuturor poienarilor“. Într-adevăr, pe site-ul de socializare, numeroși utilizatori din zona Mărginimii au comentat și comentează amplu pe marginea acestui subiect.