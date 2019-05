Liberalii vor anularea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate din perioada 2014-2017

”Din ordinul lui Dragnea, anul trecut, ANAF a recalculat contibuțile pentru perioada 2014-2017. O recalculare abuziva care arată diperarea acestui Guvern. În același timp este o răzbunare a lui Dragnea pe toți cei din sectorul privat, pe profesiile liberale. Proiectul de lege elimină acest abuz al ANAF la ordinul lui Dragnea. ANAF deja a emis 3.900.000 de decizii de impunere și mai urmează. În total emit 5.000.000 de decizii de impunere. Adică peste 4 milioane de români sunt suprataxați la ordinul lui Liviu Dragnea. Am depus acest proiect pentru a elimina acest abuz. Prin această lege se anulează contribuțiile recalculate de ANAF celor peste 4 milioane de români. Mai mult, cei care au plătit primesc banii înapoi. Este singura măsură corectă pentru români. Și le promit că voi prezenta public votul fiecărui parlamentar. Să știe toți românii cine votează abuzurile statului împotriva românilor. Ajunge cu astfel de măsuri”, a declarat Florin Cîțu, citat de Mediafax.Proiectul de lege al liberalilor prevede anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care au primit decizii de impunere în acest sens, pentru veniturile obținute în perioada 2014-2017.„Art. 1 – (1) Se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora pentru persoanele fizice în cazul cărora sumele de plată au fost stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017. (2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligațiile fiscale și accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2017”, arată inițiativa legislativă depusă de PNL la Senat.„Art. 2 (1) Anularea obligațiilor prevăzute la art. 1 se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului. (2) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzute la art. 2, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere. Art. 3 Persoanene care au efectuat plata obligațiilor fiscale pentru care prezenta lege prevede anularea acestora, au dreptul la restituirea sumelor achitate.Art. 4 Procedura de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia”, mai prevede proiectul de lege.Guvernul a decis să anuleze contribuția de asigurării sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului doar pentru o parte dintre cetățenii care au primit decizii de impunere în urma recalculărilor făcute de ANAF.Liberalii susțin, în expunerea de motive, că guvernul a identificat doar 600.000 de contribuabili în această situație, însă numărul acestora este mult mai mare, circa 3.900.000 de persoane primind decizii de impunere anuală.„La nivelul ANAF, pentru perioada 2014-2017 au fost deja emise și transmise aproximativ 221.000 decizii de impunere anuală în perioada decembrie 2018 - 31 martie 2019 și sunt în curs de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau prin Unitatea de Imprimare Rapidă aproximativ 3.900.000 decizii de impunere anuală. Dar guvernul a identificat doar 600.000 de contribuabili pentru care s-au generat sau urmează să se genereze decizii de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și care beneficiază de anularea contribuțiilor pentru perioada 2014-2017”, se arată în expunerea de motive a proiectului.Liberalii susțin că „decizia guvernului este evident discriminatorie și neconstituțională, iar prezentul act normativ îndreaptă această situație, extinzând anularea contribuției pentru toți contribuabilii pentru care s-au generat sau urmează a se genera decizii de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru perioada 2014-2017”.Proiectul de lege vine în contextul în care săptămâna trecută Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care se aplică celor 600.000 de contribuabili care au realizat venituri sub nivelul salariului minim pe economie, dar care erau obligați să plătească asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim pe economie, în perioada 2014-2017.Inițiativa legislativă a lui Florin Cîțu și Dan Vîlceanu a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.