UDMR se delimitează de acoperirea crucilor din Cimitirul Internațional Valea Uzului dar vrea înlăturarea lor

UDMR, prin "Consiliul Regional al Aleșilor Locali din Ținutul Secuiesc" susține ca se delimitează de acțiunea de acoperire cu saci negri a crucilor din Cimitirul Internațional Valea Uzului și de persoanele participante, considerând că a fost vorba despre o provocare care a avut ca scop discreditarea maghiarilor, se arată într-un comunicat publicat vineri pe site-ul partidului.

"Consiliul Regional al Aleșilor Locali din Ținutul Secuiesc consideră că acoperirea, cu saci negrii, a crucilor amplasate de administrația locală a orașului băcăuan Dărmănești în Cimitirul din Valea Uzului este o provocare și se delimitează atât de acțiune, cât și de persoanele care au comis-o. Avem convingerea că această acțiune a avut că scop discreditarea comunității maghiare din România și distragerea atenției de la ilegalitățile autorităților locale din Dărmănești. Liderii comunității maghiare din România nu au recurs, nici astăzi, și niciodată în ultimii treizeci de ani, la instrumente care contravin principiilor democratice, care încalcă drepturile sau aduc afront demnității unei comunități. Insinuarea, conform căreia UDMR ar avea orice legătură cu această acțiune condamnabilă, este inacceptabilă. Facem apel la toți cetățenii, indiferent de etnie, să nu lase loc incitării la ură. Somăm administrația locală a orașului Dărmănești să înlăture monumentele amplasate ilegal în cimitirul din Valea Uzului" se arată în comunicatul semnat în numele Consiliului Regional al Aleșilor Locali din Ținutul Secuiesc de către Antal Arpad, primar UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe.





Duminică, 12 mai, președintele C.J. Covasna, Tamas Sandor, și el membru al UDMR, lansa însă un altfel de apel:







,,În ultimii 100 de ani am învățat că dacă nu ne organizăm noi înșine problemele noastre, o să le organizeze statul care înconjoară Ținutul Secuiesc. Acum nu doar viața noastră, ci și cimitirele noastre vor să ni le modifice. Ni s-a terminat răbdarea, pentru că acțiunea celor din Dărmanești, n-a fost o greșeală administrativă ci în mod foarte neomenesc au vrut să ne calce sufletele, să batjocorească sufletele eroilor noștri" ... "vrem ca ceea ce au adus aici, să le ia de aici. Vrem să refacă cimitirul cum a fost înainte. Nu-i de ajuns numai să vrem, trebuie să și facem ceva în privința asta. Da, am citit și noi că se amână inaugurarea planificată pe 17 mai, dar în cei 100 de ani trecuți, am învățat că nu putem să avem încredere în ei. Să organizăm împreună administrarea cimitirului. Împreuna cu primarul Antal Arpad, pe 16 mai, ne deplasăm și noi acolo, că în dimineața următoare, să fim primii, și totodată, <gazde bune> și să-i primim pe <chiriași>. Nu ne lăsați să fim numai noi doi, haideți să fim cât mai mulți” scria președintele C.J. Covasna pe pagina sa de Facebook







Tot vineri seară , George Simion, , îl identifica drept unul dintre atacatori chiar pe viceprimarul UDMR al comunei Sânmartin , Antal Laszlo.

Polițiștii băcăuani au declanșat, vineri, o anchetă pentru identificarea persoanelor care au acoperit cu saci negri de plastic toate cele 52 de cruci ale eroilor români, dar și monumentul din Cimitirul Internațional Valea Uzului, în cazul căruia UDMR a cerut intervenția premierului Dăncilă.

În cursul nopții de joi spre vineri, cimitirul a fost păzit de poliție pentru a nu se mai înregistra incidente. Aceștia au și scos sacii negri de plastic de pe crucile eroilor români.Vineri ar fi urmat să aibă loc ceremonia de inaugurare a zonei amenajate de Primăria Dărmănești, dar aceasta a fost amânată. Primarul din Dărmăneşti, Constantin Toma, a invocat că nu doreşte ca evenimentul să aibă loc în campania electorală.