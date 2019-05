Nou contract de la CJ Teleorman pentru Tel Drum, deși firma este în insolvență și vizată în două dosare penale

Este vorba de un contract pentru modernizarea DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km). Valoarea totală a contractului este de 13.030.746 lei, fără TVA.”Durata contractului este de minim 60 de luni si cuprinde: 2 luni perioada de proiectare, 10 luni perioada de executie a lucrarilor, 12 luni (perioada necesara obtinerii acordurior/ avizelor/aprobarilor necesare precum si perioada de iarna estimata) si minim 36 de luni perioada de garantie a lucrarilor (ce poate creste la 72 de luni in functie de perioada de garantie ofertata in cadrul factorilor de evaluare). Durata contractului poate varia in functie de perioada de garantie ofertata”, se spune pe site-ul SEAP. Compania Tel Drum a a câștigat și în ianuarie un contract de la Consiliul Județean Teleorman , în valoare de 10 milioane de lei. Potrivit publicației Liber În Teleorman, lucrările vor fi făcute la drumuri care au apărut într-un raport OLAF.Tribunalul Teleorman a dispus, în ianuarie 2018, deschiderea procedurii de insolventa a Tel Drum, firmă despre care s-a speculat că este controlată de Liviu Dragnea.Persoana juridică Tel Drum este urmărită penal într-un dosar DNA privind fraude cu fonduri europene și trimisă în judecată într-un alt dosar, privind tot finanțări UE. DNA a anunțat în noiembrie 2017 că a început urmărirea penală împotriva lui Liviu Dragnea și șefilor de la Tel Drum pentru constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu, în legătură cu reabilitarea de drumuri județene cu fonduri UE. DNA arată într-un comunicat că dosarul s-a constituit în urmă unei sesizări a OLAF. Procurorii spun că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi înființat în 2001 un grup infracțional organizat "care acționează și în prezent", format din funcționari ai instituțiilor din administrația publică și oameni de afaceri. DNA arată că acest grup infracțional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donații ale membrilor.