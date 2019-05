Coldea, după audierea în dosarul Kovesi: Nu știu de nicio activitate care să fie infracțiune. Aducerea lui Popa în țară a fost o operațiune de succes

„SRI a fost implicat în localizarea și aducerea în țară a lui Nicolae Popa. A fost considerată o operațiune de succes și reflectă buna cooperare între serviciile de informaţii şi autorităţile şi instituţiile de aplicare a legii, cooperare care am constatat în timp că deranjează foarte multe persoane. Şi, din acest punct de vedere, am văzut că toată lumea face eforturi disperate ca practic această cooperare să afecteze într-un fel sau altul capacităţile României de aplicare a legii, respectiv să vulnerabilizeze România ca ţară de frontieră a NATO şi UE”, a declarat Coldea, la finalul audierilor, întrebat ce căutau doi ofițeri SRI în aeronava în care a fost adus Popa.





Referitor la acuzațiile aduse fostului procuror-șef al DNA Laura Codruța Kovesi, el a precizat: ”Personal, în nicio împrejurare, nu am luat la cunoștință de vreo activitate care să fie infracțiune, nici la nivelul instituției nu am obținut niciun fel de informații cu privire la posibile infracțiuni sau posibile date în acest sens”.







El a mai spus că SRI a cooperat şi a asigurat sprijin potrivit legii. ”Sper din tot sufletul că ar fi important şi consider că era important să discutăm despre toţi cei care nu s-au implicat în aducerea lui Popa în ţara noastră, toţi cei care după mai bine de zece ani nu au contribuit decisiv, aşa cum a făcut-o SRI, pentru a contribui prin posibilităţile pe care le are la efectuarea unui act de justiţie pentru cele peste 155.000 de persoane care au fost păgubite cu mai mult de 300 de milioane de roni. (...) Nu pot să fac referiri mai mult în acest moment referitor la acest caz, este un caz aflat în derulare. Am dat toate explicaţiile necesare”, a completat fostul șef SRI.