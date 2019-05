VIDEO Polonia vrea să mărească pedepsele pentru pedofilie, după ce un documentar privind abuzurile sexuale comise de preoți a devenit viral

“Tell No One" este un documentar realizat de jurnalistul independent Tomasz Sekielski și are aproape 17 milioane de vizualizări pe canalul YouTube.





În urma impactului avut de acest film, Partidul Lege și Justiție (PiS), care se află la guvernare și care are o alianță cu biserica catolică, a transmis că Parlamentul va dezbate modificarea legislației în următoarele zile, anunțul fiind însă făcut pe fondul presiunii publice și în plină campanie electorală pentru Parlamentul European.





”Pedofilia a fost tratată cu prea multă lejeritate de către sistemul judiciar”, a declarat premierul Mateusz Morawiecki.





Pedeapsa maximă pentru violul unui minor este predepsit în prezent de legislația poloneză cu 15 ani de închisoare, partidul de guvernământ propunând majoarea până la 30 de ani.





”Tell No One” se bazează pe povestea unor victime ale unor abuzuri, punând în discuție vulnerabilitățile bisericii și, adesea, lipsa sancțiunilor.





”Sunt profund mișcat de ceea ce am văzut în filmul lui Tomasz Sekielski și îmi cer scuze pentru toate rănile provocate de bărbați ai bisericii”, a spus arhiepiscopul Tomasz Polak, într-o declarație de presă.