Răzvan Cuc: Informațiile privind interzicerea companiilor de ride sharing reprezintă ”fake news”. Un proiect care să reglementeze acest domeniu va fi pus în dezbatere publică în curând

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a caracterizat joi drept „fake news” informațiile legate de interzicerea companiilor de ride sharing, precizând că domeniul va fi reglementat în curând printr-un proiect de act normativ care va fi pus în dezbatere publică. El a precizat că a discutat situația cu reprezentanții Uber și Clever.







”Am avut o întâlnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever, etc. Am avut o întâlnire la minister tocmai pentru a le explica că nu vor fi interziși. Văd că este un fake news care circulă peste tot că Uber este interzis. Am văzut că inclusiv cei de la platformele electronice au declarat că nu vor fi interziși, dar văd că se tot propagă știrea asta peste tot în mass-media. Nu îi interzice nimeni, nu vor fi probleme, din contră, de 5 ani de zile nu s-a implementat acest domeniu, iar guvernarea PSD este guvernarea care va reglementa acest domeniu. Ei au fost foarte mulțumiți pentru că au avut un partener de dialog în ultima lună, au venit cu câteva observații de care trebuie să ținem cont, după care vom urca acest proiect pe procedura de transparență. Trebuie să reglementăm noi din punct de vedere tehnic și legal, dar nu se pune problema de interzicere. Noi, prin ordonanța care s-a dat în luna aprilie, am combătut pirateria. Uber nu este piraterie, se face o confuzie foarte gravă”, a declarat la Ploiești ministrul Transporturilor, citat de Mediafax.







Modificările operate de Executiv la Legea taximetriei, adoptate ca urmare a protestelor taximetriștilor, au intrat în vigoare joi. Reprezentanții Uber și Taxify au anunțat că aplicațiile nu pot fi închise, dar va rămâne la latitudinea șoferilor dacă mai ies sau nu pe traseu. Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanța de urgență pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi de închiriere. Vicepremierul Daniel Suciu a anunțat, miercuri, că Guvernul lucrează la un act normativ care să reglementeze activitatea de ride-sharing, în contextul în care OUG care a modificat legea taximetriei care intră joi în vigoare nu are prevederi clare pentru Uber și Taxify.