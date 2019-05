Petiție online pentru rescrierea scenariului ”Games of Thrones”- Refaceți filmul cu oameni competenți

"Refaceți «Game of Thrones, sezonul 8», cu scenariști competenți", este titlul petiției, care a fost creată pe 9 mai și, până la ora difuzării acestei știri, a fost semnată de 272.203 persoane."Surprinde-mă și fă să se întâmple acest lucru, HBO", se mai arată în petiție. Numeroși fani au criticat episodul de duminică seară, în care personajul Daenerys Targaryen incendiază King's Landing."Înțeleg că este «GOT», dar nu arunca la gunoi opt ani în care a fost construit un personaj, gândind că ne vei șoca și ne vei lăsa cu gura căscată. Este foarte urât", a scris un fan.Alții au fost de părere că producătorii s-au grăbit să încheie serialul.Episodul final al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe 19 mai.Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheață și foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ținut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".