Sebastian Costea, eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

Sebastian Constantin Costea a fost eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă, publicată luni seara în Monitorul Oficial.

În documentul publicat în Monitorul Oficial se precizează că decizia premierului a fost emisă ca urmare a cererii înaintate în acest sens de Sebastian Constantin Costea, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului în data 9 mai 2019.



„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sebastian Constantin Costea se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției”, se arată în decizie.



În urmă cu o săptămână, pe site-ul Ministerului Justiției se arăta că doi dintre secretarii de stat - Nicolae Liviu Popa și Sebastian Costea -, deși își mențin funcțiile, au rămas fără atribuții. Acestea au fost preluate de ministrul interimar Ana Birchall.

Birchall a spus cu privire la decăderea din atribuții a celor doi secretari de stat preluați de la Tudorel Toader că este un „lucru de normalitate” , având în vedere că răspunderea pentru decizii și cheltuieli îi aparține.”În legătură cu acest aspect, este o decizie pe care eu am luat-o exact în momentul în care am preluat interimatul și am preluat toate atribuțiile pe care eu le-am considerat necesare. Nu am făcut nimic altceva decât ce am făcut și în februarie 2017 și e un lucru de normalitate, având în vedere că eu răspund și este absolut normal să știu pe ce se cheltuiesc banii, cum se cheltuiesc, cine semnează, pentru ce semnează, ce se avizează, ce nu se avizează, deci sunt lucruri absolut normale legate de buna desfășurare a activității curente. Deci, absolut toate speculațiile care au existat în ultima perioadă legate de acest aspect sper să fie clarificate”, spunea lunea trecută ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, cu privire la lăsarea fără atribuții a doi secretari de stat preluați din mandatul fostului ministru Tudorel Toader.